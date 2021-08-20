Рублев вышел в полуфинал турнира в Цинциннати, обыграв Пэра

Российский теннисист Андрей Рублев обыграл в четвертьфинальном матче турнира в Цинциннати француза Бенуа Пэра со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

Седьмая ракетка мира подал 13 эйсов, совершив две двойные ошибки, и реализовал три брейкпоинта из девяти.

Пэр девять раз подал навылет, сделал восемь двойных и один раза взял подачу соперника, имея на это три возможности.

В полуфинале «Мастерса» в Цинциннати Рублев сыграет с победителем встречи между соотечественником Даниилом Медведевым и испанцем Пабло Карреньо-Бустой.