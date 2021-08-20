Петра Квитова снялась с турнира в Цинциннати

Чешская теннисистка Петра Квитова (12) выбыла из четвертьфинального матча с немкой Анжеликой Кербер (21) на турнире WTA-1000 в Цинциннати (США).

Во втором сете Квитова несколько раз разговаривала с врачами и решила не продолжать свое участие в матче из-за болей в животе. Таким образом, немецкая теннисистка обыграла чешку в двух сетах (6:4, 3:3).

Поединок длился 1 час 20 минут. Кербер реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов, сделав 1 эйс. Также у немецкой теннисистки лучший процент первой подачи - 72%. На счету Квитовой - 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2-х.

Кербер встретится с австралийской теннисисткой Эшли Барти в полуфинальном матче турнира в Цинциннати.