Блинкова и Соснович не смогли пробиться в финал парного турнира в Цинциннати

В полуфинале парного турнира в Цинциннати россиянка Анна Блинкова и белоруска Александра Соснович проиграли тандему Саманта Стосур (Австралия) / Чжан Шуай (Китай) - 6:4, 5:7, 5:10.

Блинкова и Соснович одираз подали навылет, допустили девять двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из десяти.

На счету Стосур и Шуай - один эйс, четыре двойные ошибки и реализовано три брейк-пойнта из 11.

За трофей Саманта и Чжан поборются с парой Габриэла Дабровски (Канада) / Луиза Стефани (Бразилия). Встреча состоится завтра, 22 августа, и начнется в 02.30 по московскому времени.