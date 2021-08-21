Андрей Рублев: После последних поражений от Медведева я пытался становиться сильнее

Теннисист Андрей Рублев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США).

«Я буду рад сыграть против Медведева. Для меня это интересное испытание, которое покажет, в каких аспектах я могу прибавить. После последних поражений от него я стараюсь становиться сильнее и сильнее», - приводит слова Андрея ATP.

Напомним, что в четвертьфинале Рублев оказался сильнее представителя Франции Бенуа Пэра, а Медведев переиграл Пабло Карреньо-Бусту из Испании.

Встреча за выход в финал турнира между россиянами состоится сегодня, 21 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.