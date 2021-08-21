Даниил Медведев: Рублев отлично играет, практически без спадов. Так что будет тяжело

Теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Андреем Рублевым в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США).

«Мы уже много играли, и пока что я все время побеждал, но против топ-теннисистов история встреч не имеет значения, это новый матч. После возобновления прошлого сезона он отлично играет, практически без спадов. Так что будет тяжело», - приводит слова Даниила ATP.

Напомним, что в четвертьфинале Рублев оказался сильнее представителя Франции Бенуа Пэра, а Медведев переиграл Пабло Карреньо-Бусту из Испании.

Встреча за выход в финал турнира между россиянами состоится сегодня, 21 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.