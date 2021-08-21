Тарпищев считает, что шансы Медведева в матче с Рублевым гораздо предпочтительнее

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.

«Шансы Медведева гораздо предпочтительнее. Они очень хорошо друг друга знают, так что предстоящий матч – это вопрос психологии. Конечно, Медведев выглядит увереннее, но у них свои счеты, так что случиться может всякое», - приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Напомним, что в четвертьфинале Рублев оказался сильнее представителя Франции Бенуа Пэра, а Медведев переиграл Пабло Карреньо-Бусту из Испании.

Встреча за выход в финал турнира между россиянами состоится сегодня, 21 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.