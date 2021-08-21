Евгений Кафельников: На мой взгляд, по игровым качествам Рублев превосходит Медведева

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от матча между Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати.

– Мне кажется, будет напряженная борьба, и судьба матча решится в двух-трех розыгрышах. Если Андрей будет справляться с эмоциями, то у него все получится. Потому что, на мой взгляд, по игровым качествам Рублев превосходит Медведева – по игре на задней линии, по технической оснащенности, но в ключевых моментах матча его подводит психика. Когда дело доходит до важных моментов матча с такими игроками, как Медведев, Андрей эмоционально не справляется, – цитирует Кафельникова Sport24.

Напомним, что в четвертьфинале Рублев оказался сильнее представителя Франции Бенуа Пэра, а Медведев переиграл Пабло Карреньо-Бусту из Испании.

Встреча за выход в финал турнира между россиянами состоится сегодня, 21 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.