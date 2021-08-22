Рублев - о первой победе над Медведевым: Как будто окончил университет и получил диплом

Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (2:6, 6:3, 6:3).

Отметим, что седьмая ракетка мира впервые за шесть матчей обыграл соотечественника.

«Было очень тяжело. Не всегда счет соответствует тому, что происходит на корте. Сегодня были шахматы. Я как будто окончил окончил свой университет и получил диплом, впервые обыграв Медведева. Заставил его бегать и ошибаться, обычно, он сам ведет игру», — заявил Рублев после матча.

В решающей игре россиянин сыграет против победителя матча между Александром Зверевым (Германия) и Стефаносом Циципасом (Греция).