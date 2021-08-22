Рублев в финале «Мастерса» в Цинциннати сыграет со Зверевым

В полуфинале турнира в Цинциннати немецкий теннисист Александр Зверев оказался сильнее представителя Греции Стефаноса Циципаса - 2:6, 6:3, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 43 минуты.

Зверев 15 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти.

На счету Циципаса - 10 эйсов, четыре двойные ошибки и реализовано четыре брейк-пойнта из восьми.

Таким образом, Александр за трофей поборется с россиянином Андреем Рублевым, которые ранее переиграл Даниила Медведева. Финальная встреча состоится сегодня, 22 августа, и начнется в 23:30 по московскому времени.