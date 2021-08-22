Зверев - о матче с Рублевым: Может быть, я и фаворит, но меня ждет встреча против моего друга

Немецкий теннисист Александр Зверев выразил мнение о своем сопернике в финале турнира в Цинциннати Андрее Рублеве.

«Может быть, я и фаворит, но в финалах «Мастерсов» простых соперников не бывает. С нетерпением жду матча против одного из своих лучших друзей. Рад, что мы вместе проделали такой большой путь. Будет интересно», - приводит слова Зверева Sport24.

Матч за трофей пройдет сегодня, 22 августа, и начнется в 23:30 по московскому времени.

Напомним, что в полуфинале Зверев переиграл Стефаноса Циципаса из Греции, а Рублев оказался сильнее своего соотечественника Даниила Медведева.

За карьеру у Александра 16 побед на турнира ATP в одиночном разряде, Рублев - обладатель восьми трофеев.