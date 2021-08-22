Американский журналист пристыдил Медведева за скандал с камерой в Цинциннати

Американский журналист Саймон Камберс подверг критике поведение российского теннисиста Даниила Медведева в полуфинальном матче турнира в Цинциннати с Андреем Рублевым.

Напомним, что вторая ракетка мира во время одного из розыгрышей врезался в телекамеру, уронил ее и упал сам. Вскоре стойку с техникой установили на место, а Медведев подошел к ней и ударил ногой по объективу. Даниил обратился к судье и заявил, что мог сломать руку, а также стал угрожал судом, если бы не смог продолжить встречу. После визита врача матч возобновился.

«Надеюсь, Даниил заплатит за любой причиненный ущерб в Цинциннати. Почти уверен, что ему будет немного стыдно (по крайней мере, должно быть). Это возмутительно», - написал Камберс в своем твиттере.

Встреча завершилась победой Рублева - 2:6, 6:3, 6:3. За трофей Андрей поборется с представителем Германии Александром Зверевым. Игра состоится сегодня, 22 августа, и начнется в 23:30 по московскому времени.