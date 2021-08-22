Андрей Чесноков: После того, как Медведев влетел в камеру, ему физически стало не хватать сил

Экс-теннисист Андрей Чесноков прокомментировал инцидент со столкновением Даниила Медведева с камерой в полуфинале турнира в Цинциннати с Андреем Рублевым.

Напомним, что вторая ракетка мира во время одного из розыгрышей врезался в телекамеру, уронил ее и упал сам. Вскоре стойку с техникой установили на место, а Медведев подошел к ней и ударил ногой по объективу. Даниил обратился к судье и заявил, что мог сломать руку, а также стал угрожал судом, если бы не смог продолжить встречу. После визита врача матч возобновился.

«Безусловно, Рублев сегодня играл здорово. Но после того, как Медведев влетел в камеру, было заметно, что ему физически не хватало сил. Я как игрок вообще не понимаю, как можно вытащить камеру на корт. Это очень травмоопасно для игроков. Неудивительно, что Даня травмировался», - приводит слова Чеснокова Sport24.

Встреча завершилась победой Рублева - 2:6, 6:3, 6:3. За трофей Андрей поборется с представителем Германии Александром Зверевым. Игра состоится сегодня, 22 августа, и начнется в 23:30 по московскому времени.