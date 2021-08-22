Шамиль Тарпищев: Медведев просил убрать камеру, а его никто не послушал. Это нарушение правил

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал инцидент со столкновением Даниила Медведева с камерой в полуфинальном матче турнира в Цинциннати с Андреем Рублевым.

Напомним, что вторая ракетка мира во время одного из розыгрышей врезался в телекамеру, уронил ее и упал сам. Вскоре стойку с техникой установили на место, а Медведев подошел к ней и ударил ногой по объективу. Даниил обратился к судье и заявил, что мог сломать руку, а также стал угрожал судом, если бы не смог продолжить встречу. После визита врача матч возобновился.

«Конечно, это психологический стресс. Это произошло как раз в тот период, когда надо было додавливать. Все же он отвлекся и затратил много нервной энергии. Если Медведев говорит, что несколько раз просил убрать камеру, а его никто не послушал. Это нарушение правил», - приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Встреча завершилась победой Рублева - 2:6, 6:3, 6:3. За трофей Андрей поборется с представителем Германии Александром Зверевым. Игра состоится сегодня, 22 августа, и начнется в 23:30 по московскому времени.