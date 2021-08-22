Веснина пропустит US Open-2021

Российская теннисистка Елена Веснина сообщила о том, что не сможет принять участие в Открытом чемпионате США 2021 года.

Отметим, что 35-летняя спортсменка занимает 297-е место в рейтинге WTA.

– Произошли изменения в моих планах. К сожалению, я не сыграю в Нью-Йорке, поскольку испытываю проблемы с левым плечом и травмой ахилла. По этой причине мне необходимо больше времени, чтобы восстановиться, – цитирует Веснину «МК-Спорт».

Напомним, что US Open состоится с 30 августа по 12 сентября. В прошлом розыгрыше турнира победительницей стала японка Наоми Осака.