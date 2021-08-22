Александрова уступила Бегу на старте турнира в Кливленде

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче первого круга турнира в Кливленде проиграла румынке Ирине-Камелии Бегу со счетом 6:7 (3:7), 3:6.

Россиянка была хуже своей соперницы и на подаче и на приеме. На ее счету четыре эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейкпоинт из трех.

Бегу пять раз подала навылет, совершив три двойные ошибоки, и взяла три подачи Александровой, имея 11 возможностей.

В следующем матче Бегу сыграет с победительницей встречи Мария Матеас (США) - Полона Херцог (Словения).