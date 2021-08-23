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23 августа 09:34
автор: Владислав Корегин

Зверев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP

Немецкий спортсмен обошел Надаля.

В понедельник, 23 августа, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.

Отметим, что единственным изменением в первой десятке стал то, что Александр Зверев обошел Рафаэля Надаля и поднялся на четвертое место, набрав 8240 очков.

Ранее немец стал победителем турнира в Цинциннати. Что касается испанца, то на прошлой неделе 35-летний Надаль объявил о том, что он досрочно завершил сезон из-за травмы ноги.

Российские теннисисты, а именно Даниил Медведев и Андрей Рублев, сохранили за собой вторую и седьмую строчки соответственно. Аслан Карацев поднялся на 24-е место, а Карен Хачанов – на 28-е.

Рейтинг ATP

Версия от 23 августа

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 11 113 очков

2 (2). Даниил Медведев (Россия) – 99980

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) 8350

4 (5). Александр Зверев (Германия) 8240

5 (4). Рафаэль Надаль (Испания) 7815

6 (6). Доминик Тим (Австрия) 6995

7 (7). Андрей Рублев (Россия) 6400

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) 5533

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) 4125

10 (10). Денис Шаповалов (Канада) 3580...

24 (25). Аслан Карацев 2224

28 (30). Карен Хачанов (оба – Россия) 2010.

источник: ATP
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