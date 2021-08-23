Зверев поднялся на четвертое место в рейтинге ATP

В понедельник, 23 августа, пресс-служба ATP опубликовала обновленный список лучших теннисистов.

Отметим, что единственным изменением в первой десятке стал то, что Александр Зверев обошел Рафаэля Надаля и поднялся на четвертое место, набрав 8240 очков.

Ранее немец стал победителем турнира в Цинциннати. Что касается испанца, то на прошлой неделе 35-летний Надаль объявил о том, что он досрочно завершил сезон из-за травмы ноги.

Российские теннисисты, а именно Даниил Медведев и Андрей Рублев, сохранили за собой вторую и седьмую строчки соответственно. Аслан Карацев поднялся на 24-е место, а Карен Хачанов – на 28-е.

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