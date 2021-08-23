Андрей Рублев: В финале турнира в Цинциннати Зверев имел психологическое преимущество

Российский теннисист Андрей Рублев подвел итоги финального матча на турнире в Цинциннати, в котором он уступил представителю Германии Александру Звереву.

Напомним, что встреча продолжалась один час и завершилась победой немецкого спортсмена по итогам двух сетов – 6:2, 6:3.

– Ключевым момент матча стало то, что еще в самом начале игры я уступил гейм на своей подаче. При этом мой соперник очень хорошо подавал, по этой причине я начинал себя чувствовать немного подавленным. Да, Зверев тоже совершал ошибки, но он все равно имел психологическое преимущество, особенно на фоне его победы на олимпийском турнире, – цитирует Рублева ATP.

В данный момент 23-летний россиянин является седьмой ракеткой мира. На турнире в Цинциннати он обыграл таких соперников, как Марин Чилич (5:7, 6:3, 6:1), Гаэль Монфис (7:6, 7:6), Бенуа Пэр (6:2, 3:6, 6:3) и Даниил Медведев (2:6, 6:3, 6:3).