Анна Дмитриева: После победы на Олимпиаде в Токио Зверев вдохновился и почувствовал уверенность

Спортивный комментатор Анна Дмитриева рассказала, за счет чего немецкий теннисист Александр Зверев обыграл россиянина Андрея Рублева в финале «Мастерса» в американском Цинциннати (6:2,6:3).

«Мне кажется, и на Олимпиаде в Токио Зверев выступал очень уверенно, а после победы на Играх вдохновился и почувствовал ту уверенность, которой до этого ему так не хватало. Сейчас же Александр напоминает себя трех-четырехлетней давности, когда казалось, что ему все под силу. Он хорошо играет, а технические проблемы, которые у него существовали, практически все исчезли, за исключением, может быть, второй подачи, и то не всегда», – цитирует многократную чемпионку СССР Legalbet.

Напомним, в финале ОИ-2020 Зверев в двух сетах взял верх над другим россиянином – Кареном Хачановым (6:3, 6:1).