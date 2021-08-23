Касаткина в двух сетах переиграла Юван на турнире в Кливленде

В первом раунде турнира в Кливленде российская теннисистка Дарья Касаткина в двух сетах обыграла представительницу Словении Каю Юван - 6:3, 6:3.

Встреча длилась 1 час и 27 минут.

Касаткина допустила четыре двойные ошибки и реализовала семь брейк-пойнтов из 18.

На счету Юван - четыре эйса, одна двойная ошибка и реализовано четыре брейк-пойнта из семи.

В во втором круге Дарья сыграет с американкой Кэти Макнелли. Представительница США переиграла на старте турнира Анну Данилину из Казахстана (7:6, 5:7, 6:4).