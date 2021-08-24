Винус Уильямс не смогла преодолеть первый раунд турнира в Чикаго

Американская теннисистка Винус Уильямс не смогла преодолеть барьер первого раунда турнира в Чикаго. На старте турнира она проиграла представительнице Китайского Тайбэя Се Шувэй со счетом 2:6, 3:6.

Встреча длилась 1 час 7 минут. За это время американка сделала 5 эйсов, допустила 4 двойных ошибки и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов. Шувэй допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 6.

Во втором туре Шувей сыграет с представительницей Чехии Терезой Мартинцовой, которая в матче первого круга обыграла румынку Симону Кирстиу.