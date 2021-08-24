Стефанос Циципас: Моя главная цель - стать первой ракеткой мира

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, что для него значит быть в тройке лучших игроков мирового рейтинга. Теперь грек с русскими корнями занимает третью строчку.

«Третье место в мировом рейтинге занимает очень важная позиция. Быть в тройке лидеров - отличное чувство. Это определенная награда за ваши усилия, которые вы вкладываете изо дня в день, а также большой стимул продолжать работать в том же духе и стремиться подняться еще выше, но моя первоначальная цель на этот год уже достигнута - я в тройке лидеров.

Теперь второй этап этой цели - остаться там, после чего следующим шагом станет завоевание статуса первой ракетки мира.

Я уже сказал, что не стремлюсь к титулам. Я не пытаюсь выиграть каждый из них. Я хочу регулярно выходить на те этапы турнира, которые позволят мне набрать много очков», - цитирует Циципаса Tennis World USA.