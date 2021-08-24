Теннисист Андрей Рублев считает, что молодое поколение практически вытеснило старших коллег.

«Поколения меняются, и уже почти на всех «Шлемах», на всех крупных турнирах обязательно есть в полуфиналах молодые игроки. В финале Australian Open был Даня, на «Ролан Гаррос» - Циципас, на Уимблдоне – Берреттини. Даже если брать финальную восьмерку, то три последних года ее выигрывали Зверев, Циципас и Даня. Так что мне кажется, это нормально, что поколения меняются», - приводит слова Рублева «Чемпионат».

Рублев - олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель десяти турниров ATP (из них восемь в одиночном разряде); финалист Итогового турнира ATP среди теннисистов не старше 21 года (2017); обладатель Кубка ATP в составе сборной России (2021); седьмая ракетка мира в одиночном разряде. Заслуженный мастер спорта России.

В юниорах - победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2014);