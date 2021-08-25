Серена Уильямс снялась с US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс на своей странице в Instagram заявила о том, что она пропустит Открытый чемпионат США 2021 года.

Турнир состоится с 30 августа по 12 сентября.

– После тщательного рассмотрения и советов моего медицинского штаба, я приняла решение пропустить US Open, чтобы дать моему организму возможность полностью восстановиться от травмы подколенного сухожилия, – написала Серена.

Напомним, что 39-летняя американка является шестикратной победительницей US Open. В данный момент она занимает 22-е место в рейтинге WTA.