Касаткина вступилась за Осаку, но при этом заявила о необходимости общения с прессой

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о своей коллеге японке Наоми Осаке, у которой натянутые отношения с прессой, вплоть до байкота пресс-конференций и снятия с соревнований.

«Не знаю, как себя чувствует Наоми, что у нее в голове, какие она испытывает эмоции, поэтому я не могу даже рассуждать на тему — правильно она сделала или нет. Если ей от этого стало легче, то, наверное, она все сделала правильно. Могу сказать только про себя — даже когда я не хочу, я все равно общаюсь с прессой. Я считаю, что это важно, потому что пресса и вообще все медиа — это единственный «коннекшн» между нами и болельщиками. И еще важно, чтобы журналисты и все люди из медиапространства были профессионалами», - приводит слова Касаткиной «Чемпионат».

Самый громкий случай нежелания Осаки общаться с прессой произошел в этом году на «Ролан Гаррос». После того, как ее оштрафовали за отсутствие на пресс-конференции, японка снялась с Открытого чемпионата Франции.

Совсем недавно, на турнире в Цинциннати ее спрашивали о нежелании отвечать на вопросы журналистов, после чего Осака расплакалась и на время покинула помещение для пресс-конференции.