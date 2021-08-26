Андрей Рублев: Мне кажется, что сейчас у меня ужасная форма

Российский теннисист Андрей Рублев поделился мнением по поводу своей текущей формы в преддверии Открытого чемпионата США-2021.

Напомним, что US Open состоится с 30 августа по 12 сентября. В прошлом году победителем турнира стал Доминик Тим из Австрии.

– Если честно, мне кажется, что у меня сейчас ужасная форма. По крайней мере, мне так искренне казалось до прошлой недели и финала в Цинциннати. Хотя сейчас начинаю думать, что, может быть, все не так плохо. Неделя подготовки к US Open – как раз хочу потренироваться, почиститься, что-то наработать, – цитирует Рублева ТАСС.

Недавно россиянин вышел в финал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, где уступил немцу Александру Звереву (2:6, 3:6). В данный момент Рублев занимает седьмое место в рейтинге ATP.