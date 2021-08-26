Медведев встретится в первом круге US Open с Гаске

Известны результаты жеребьевки Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде.

Как сообщает официальный сайт турнира, первая ракетка мира серб Новак Джокович сыграет в первом матче с победителем квалификации. Второй сеяный россиянин Даниил Медведев в первом раунде сыграет с французом Ришаром Гаске.

Первым соперником Андрея Рублева (7) станет победитель квалификации. Другой россиянин Аслан Карацев (21) в первом круге US Open сыграет с испанцем Хауме Мунаром, а его соотечественник Карен Хачанов (25) с представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом.

Отметим, что третьяя ракетка турнира грека Стефанос Циципас поборется за выход во второй раунд с британцем Энди Марреем.

Добавим, что Открытый чемпионат США стартует 30 августа. Победитель мужского турнира станет известен 12 сентября.