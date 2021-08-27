Павлюченкова получила визу США и сыграет US Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила, что получила визу США и сможет принять участие в US Open.

«Произошло чудо, я получила визу. Спасибо всем за поддержку, это было очень напряженное время. Очень жаль, что спортсменам все еще приходится сталкиваться с подобной ерундой. В любом случае эта битва окончена, я, наконец, еду в Нью-Йорк», - написала Павлюченкова в своем твиттере.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, почему Павлюченкова вовремя не получила американскую визу.

Добавим, что в первом раунде Открытого чемпионата США российская спортсменка встретится с представительницей США Элисон Риске.