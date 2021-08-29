Свитолина поднялась на пятое место в рейтинге WTA

Представительница Украины Элина Свитолина поднялась на пятую строчку обновленного рейтинга WTA.

Отметим, что 26-летняя спортсменка набрала 5210 очков и обошла американку Софью Кенин. Вчера украинка стала победительницей турнира в Чикаго, обыграв в финале Ализе Корне из Франции.

Первую строчку рейтинга сохранила за собой австралийка Эшли Барти. На второй и третьей строчках располагаются Арина Соболенко (Белоруссия) и Наоми Осака (Япония) соответственно.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сохранила за собой 15-ю позицию. Также в топ-30 рейтинга находится ее соотечественница Дарья Касаткина (27-е место).