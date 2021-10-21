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Тарас Хтей: После ЧМ-2022 ожидаем приток детей в спортивные школы
21 октября 15:25
автор: Юрий Волохов

Тарас Хтей: После ЧМ-2022 ожидаем приток детей в спортивные школы

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Тарас Хтей – о жеребьевке чемпионата мира и нюансах больших турниров.

«С МОЕЙ ЛЕГКОЙ РУКИ БРАЗИЛИЯ ОТПРАВИТСЯ В КЕМЕРОВО»

- Вы участвовали в церемонии жеребьевки чемпионата мира, которая недавно прошла в Москве. Расскажите о своих впечатлениях.
- Это было большое событие. Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой собралась вся элита мирового волейбола – представители FIVB, российской Суперлиги, представители наших клубов, других команд-участниц. Получился незабываемый гала-вечер. Мне выпала большая честь – провести жеребьевку городов, которые примут матчи группового турнира. Именно с моей легкой руки сборная Бразилии совершит путешествие в Кемерово.

- В последний раз чемпионат мира выигрывала еще сборная СССР в 1982 году. Вы были капитаном золотой команды, которая спустя 32 года выиграла Олимпиаду. Намекаю на то, может, знаете секрет, как побеждать на больших турнирах?
- Чемпионаты мира всегда получаются очень сложными для сборной России. Последний удачный чемпионат для нас был в 2002 году в Аргентине – мы завоевали серебро, уступили в пяти партиях в финале бразильцам. Остальные турниры нам тяжело давались – занимали места вне пьедестала.

Например, на Олимпийских играх мы более удачно выступали – побеждали, занимали второе и третье места. Мне трудно сказать, почему так получается. Видимо, при подготовке нашему тренерскому штабу нужно обратить на это внимание.

- Сейчас в сборной России есть опытные игроки, есть талантливая молодежь. Есть все для удачного выступления на чемпионате.
- Состав у нас шикарный, у этой команды большой потенциал. В основном это опытные, сложившиеся игроки, которые готовы выполнять самые сложные задачи.

- Однако и соперники сильны. В борьбе на таком высоком уровне многое решают нюансы. Согласны?
- В большом спорте каждая мелочь играет большую роль. Как организованы перелеты из города в город, переезды. Много ли таких перелетов. Играет ли команда в одном зале или приходится переезжать в другой город.

Если команда провела несколько матчей в одном зале и на следующем этапе остается в этом же городе, получает определенное преимущество. Игроки уже адаптировались в этом дворце, привыкли к публике, к площадке. А команда, приехавшая из другого города, еще не адаптировалась к этой площадке. Или произошла задержка рейса, а это тоже выбивает команду из графика. Нюансов очень много, и все они влияют в конечном итоге на результат.

«ВО ВСЕХ ГОРОДАХ ПРЕКРАСНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

- В нашей группе - Сербия, Тунис и Пуэрто-Рико. Хорошие соперники для того, чтобы команда пришла в тонус, почувствовала атмосферу большого турнира?
- Считаю, что нам досталась благоприятная группа, менее стрессовая, чтобы войти в режим, в игровой тонус. Стряхнуть с себя излишнее волнение, почувствовать атмосферу чемпионата мира. Эти первые матчи позволят тренерскому штабу убрать шероховатости, наладить взаимодействие между игроками. Плюс есть Сербия, с ней можно сыграть хороший спарринг. Это тот соперник, с которым можно проверить свои силы.

- Турнир пройдет сразу в десяти городах. Правда, и страна у нас большая.
- Это очень правильное решение – задействовать максимальное количество городов. Такая широкая география будет способствовать росту популярности волейбола в нашей стране.

Например, болельщики в Кемерове смогут увидеть вживую игру звезд из сборной Бразилии, а зрители в Новосибирске наблюдать за матчами больших мастеров из команд США и Польши. Мы ожидаем после чемпионата мира большой приток детей в волейбольные спортивные школы. Уверен, что турнир пройдет на самом высоком уровне. Во всех городах создана прекрасная инфраструктура, есть отличные дворцы спорта.

- Белгород попал в число резервных городов чемпионата. Как сейчас там развивается волейбол?
- Этим летом в Белгороде была открыта новая арена на 10 тысяч зрителей. Она строилась под чемпионат мира. Как известно, город у нас волейбольный, инфраструктура прекрасная. Если нам выпадет такая возможность, Белгород проведет турнир на самом высоком уровне.

Вообще, у России богатый опыт проведения больших турниров. Мы умеем организовывать такие значимые форумы. Это показал чемпионат мира по футболу, Олимпийские игры в Сочи, когда наша страна приняла огромную армию спортсменов и болельщиков. Все они уехали из России с самыми лучшими впечатлениями. Ну а в следующем году – добро пожаловать на волейбол!

СОСТАВ ГРУПП ЧЕМПИОНАТА МИРА-2022

Группа А (Москва): Россия, Сербия, Тунис, Пуэрто-Рико

Группа В (Кемерово): Бразилия, Япония, Куба, Катар

Группа С (Новосибирск): Польша, США, Мексика, Болгария

Группа D (Уфа): Франция, Словения, Германия, Камерун

Группа Е (Екатеринбург): Италия, Канада, Турция, Китай

Группа F (Красноярск): Аргентина, Иран, Нидерланды, Египет

источник: «Советский спорт»
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