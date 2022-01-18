Михайлов, Яковлев и Федоровцева - в числе лучших игроков мира

Диагональный сборной России и казанского «Зенита» Максим Михайлов занял в рейтинге 6-е место. Максим выступает за национальную команду с 2008 года. В его активе - полный набор медалей Олимпийских игр: золото (2012), серебро (2020) и бронза (2008). А на последних Играх в Токио Михайлов был знаменосцем сборной.

Еще один россиянин - блокирующий «Зенита» (Санкт-Петербург) Иван Яковлев - стал в рейтинге 8-м. Возглавил же список лучших волейболистов мира в ушедшем году партнер Ивана по клубу, связующий сборной Франции, олимпийский чемпион Антуан Бризар. Вообще, почти половина игроков в мужском рейтинге - французы: третьим стал Эрвин Нгапет, четвертым - Жан Патри, пятым - Женя Гребенников, а 10-м - Бартелеми Шиненьез. Вот как выглядит полный список:

1. Антуан Бризар (Франция)

2. Лучано де Чекко (Аргентина)

3. Эрвин Нгапет (Франция)

4. Жан Патри (Франция)

5. Женя Гребенников (Франция)

6. Максим Михайлов (Россия)

7. Алессандро Микьелетто (Италия)

8. Иван Яковлев (Россия)

9. Рикардо Лукарелли (Бразилия)

10. Бартелеми Шиненьез (Франция)

11. Юки Ишикава (Япония)

12. Бруно Резенде (Бразилия)

В списке лучших волейболисток мира так же много олимпийских чемпионок - американок, однако первое место досталось кореянке Ким Ён-Кун. Таким образом Международная федерация отметила завершение 17-летней международной карьеры волейболистки. На Играх в Токио, своем последнем турнире со сборной, Ким довела партнерш по команде до полуфинала, однако выиграть медали кореянкам не удалось. Прошлый год вообще стал весьма насыщенным для волейболистки: она успешно вытсупала не только на площадке, но и в соцсетях, сумев пробить планку в 1 миллион подписчиков в инстаграме и ютубе.

Радует, что FIVB не оставила без внимания и отменный дебют в сборной России 17-летней Алины Федоровцевой, которая сразу сумела стать лидером команды. Россиянка заняла восьмое место в рейтинге.

1. Ким Ён-Кун (Корея)

2. Жюстин Вонг-Орантес (США)

3. Паола Эгону (Италия)

4. Тияна Бошкович (Сербия)

5. Кэрол Гаттаз (Бразилия)

6. Джордан Ларсон (США)

7. Габриэла (Бразилия)

8. Арина Федоровцева (Россия)

9. Джордин Поултер (США)

10. Макрис (Бразилия)

11. Эда Эрдем (Турция)

12. Изабель Хаак (Швеция)