Стали известны победители и призеры столичного этапа Чемпионата России по пляжному волейболу

На главном корте Центра пляжных видов спорта «Динамо» при поддержке сотен болельщиков прошли матчи за третьи места и финальные поединки.

В последний день продолжил приятно удивлять болельщиков и экспертов молодой дуэт Плотникова/Щеголева (ВК «Динамо-Водный стадион» Москва / ВК «Барс» Москва). Местные волейболистки накануне сотворили самую громкую сенсация этапа, пробившись в четверку сильнейших и не остановились на этом. В матче за третье место Плотникова и Щеголева в дополнительном сете взяли верх над четвертой командой рейтинга – парой Ганенко/Фролова (ВК «Динамо» Москва). Бронза этапа Чемпионата России – высшее достижении в карьере девушек.

В матче за третье место у мужчин также произошла мини-сенсация, еще раз подтвердившая, что средний уровень участников чемпионата высок. Кислицын/Сабаев (ВК «Витязь» Анапа / ВК «Факел», Новый Уренгой), пробившись в число сильнейших через стыки «Раунда 12», в двух партиях победили сеяный дуэт Веретюк / Величко (ВК «Обнинск», Калужская обл.).

В женском финале встретились достойные и титулованные соперницы. В двухраундовом противостоянии победу одержала пара Макрогузова / Холомина («Динамо» Москва), набравшие в сезоне серьезный ход. На счету москвичек в это году уже 8 золотых медалей этапов.

Фото: Пресс-служба ВФВ

«Финал безумно порадовал. Большое количество зрителей, хорошая организация, супер ведущий, телевещание. Мы счастливы в такой атмосфере, потому что пляжный волейбол достоин такого внимания. На протяжении всего турнира старались относиться ко всем играм ответственно. Простых соперниц у нас нет. Чемпионат России в этом сезоне подарил нам уникальные возможности – много игр, много этапов. У нас такая практика впервые. Сейчас у нас будет небольшой перерыв, наберем новые силы. А побеждать мы со Светой никогда не устанем», — сказала Надежда Макрогузова.

В мужском финале сыграли лучшие команды страны, которые уже неоднократно сходились в финальных матчах этапов этого сезона: Стояновский/Лешуков (ВК «Факел», Новый Уренгой) и Красильников/Семенов (ВК «Факел» Новый Уренгой / ВК «Витязь» Анапа). Прекрасно зная друг друга, команды выдали напряженный матч, что называется, для болельщиков. Победа досталась непобедимым в сезоне Илье Лешукову и Олегу Стояновскому.

Фото: Пресс-служба ВФВ

«Это наша с Ильей уже 9 победа на этапах. С каждым разом выигрывать все труднее и труднее. Приходится доставать внутренние резервы. Считаю, что в Москве мы справились. Секрет выигрышей прост: пляжный волейбол нам никогда не надоедает, мы получаем удовольствие от процесса. Спасибо нашим соперникам по турниру, по финальному матчу. Мы делаем друг друга сильнее», – отметил Олег Стояновский.

Этап в Москве проходил с 22 по 26 июня и вместил в себя квалификационный раунд, групповой раунд, стадии плей-офф, матчи за третьи места, финалы.

Московский этап Чемпионата России организован Всероссийской федерацией волейбола, Московской федерацией волейбола и Департаментом спорта города Москвы.