Кемеровское чудо. Как «Кузбасс» стал чемпионом России

Пока болельщики обсуждали сенсационные выходы в финал футбольной Лиги чемпионов «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», в России состоялся свой сенсационный результат. Менее масштабный, но более героический. Кемеровский «Кузбасс» в финале чемпионата России в четырех матчах обыграл казанский «Зенит».

Для того чтобы понять уровень этой сенсации, стоит отметить, что накануне старта чемпионата России статус самого «Зенита» котировался как «команда чуть слабее, чем непобедимая». Казанцы выиграли пять последних чемпионатов России, а также были победителями четырех последних розыгрышей лиги чемпионов.

Конечно, все понимали, что уход лучшего волейболиста мира Вильфредо Леона ослабит казанцев, но не настолько, чтобы конкуренты подняли голову. Кстати, к конкурентам относились питерский «Зенит», «Белогорье», новосибирский «Локомотив», московское «Динамо», а также молодой и жгучий «Факел». Добавить к числу фаворитов первенства кемеровчан мог разве что сумасшедший.

И лучшее доказательство этому то, что лидером «Кузбасса» в этом сезоне был Виктор Полетаев, права на которого принадлежат «Зениту». Казанский клуб ни за что не хотел отдавать яркого волейболиста прямым конкурентам, поэтому отправил его за игровой практикой в Кемерово еще летом 2016 года, когда лучшим достижением «Кузбасса» было шестое место.

До нынешнего сезона кемеровчане никогда не были призерами чемпионата России, а тут сразу золото. Поэтому победа «Кузбасса» в волейбольном чемпионате равнозначна гипотетическому чемпионству «Автодора» в Единой лиге ВТБ, «Амура» в КХЛ или «Урала» в РПЛ.

Полетаев в прошедшем сезоне стал четвертым игроком лиги по результативности, вторым по среднему набору очков за один сет и первым по полезности. Он выполнил 49 подач на вылет, что также является вторым результатом. В обоих случаях Виктора опередил новосибирец Георг Грозер.

Со статусом Полетаева все понятно. 23-летний волейболист был лидером молодежных сборных всех возрастов и собрал с ними золотые медали большинства турниров. К большинству из них прилагалось и звание лучшего игрока, которое он делил со связующим Павлом Панковым.

Но в «Кузбассе» не было никого из той молодежной сборной. Основным связующим команды стал Игорь Кобзарь, который вторую часть сезона был безальтернативной опцией для тренерского штаба. «Кузбасс» отзаявил по ходу сезона Ивана Лукьяненко и не смог никого взять на замену, поэтому дублером Кобзаря стал 19-летний Егор Кречетов, сыгравший только один матч.

По иерархии бывшего главного тренера сборной России Сергея Шляпникова Кобзарь был четвертым-пятым игроком на своей позиции. Игорь уже становился чемпионом России в составах «Белогорья» и «Зенита», но в тех клубах он был игроком запаса. Сейчас же никто не скажет, что Кобзарь слабее Сергея Гранкина или Александра Бутько. Оба опытных связующих, игравших осенью на чемпионате мира, этот сезон дружно провалили. Впрочем, как и мировое первенство. Да и игра других связующих – Панкова и Дмитрия Ковалева не сильно впечатляла.

Кобзарь был незаменимым элементом команды, но фундамент для победы создал дуэт Антона Карпухова и Ярослава Подлесных. У доигровщиков весьма неоднозначная дорога к успеху. Карпухов еще в 26 лет играл за смоленский «Феникс» в третьем по силе дивизионе страны. Оттуда его взял «Самотлор», в котором Антон моментально стал лидером, а на следующий сезон (с 2015 года) он стал играть за «Кузбасс». В прошлом сезоне Антон даже дебютировал в сборной России.

А Подлесных только с 2015 года начал осваивать позицию доигровщика. До этого он был связующим. Сначала в «Самотлоре», а затем в «Белогорье» он подменял на этой позиции игроков основы. «Кузбасс» взял молодого игрока на перспективу в 2017 году и Ярослав сразу стал игроком стартового состава. Еще в прошлом сезоне он входил в расширенный список сборной России, но сейчас, учитывая дефицит игроков этого амплуа, должен состояться его дебют.

На блоке у «Кузбасса» весь сезон стабильно работали украинский легионер Дмитрий Пашицкий, осетин Инал Тавасиев и списанный казанским «Зенитом» воспитанник Иван Демаков. Основная нагрузка пришлась на Пашицкого и Тавасиева. Дмитрий провел выдающийся сезон и занял третье место по количеству блоков.

Особенно высокий класс двух центральных проявился в финальной серии. Пашицкий и Тавасиев демонстративно показали, что из визави из «Зенита» Артем Вольвич, Алексей Самойленко и Вадим Лихошерстов проиграли им дуэли.

А глобально центральные блокирующие казанцев вдребезги провалили весь сезон. Вольвич по числу блоков оказался на 15-м месте (что на одну позицию ниже Тавасиева), а Самойленко и Лихошерстов расположились в седьмом десятке. То есть у казанского «Зенита» в центре сетки целый год сияла огромная дыра. И блокирующие «Кузбасса» ювелирно сыграли на слабости чемпиона.

Конечно, нельзя не сказать про Лаури Керминана. О нем в болельщицкой среде уже утвердилось мнение как о лучшем либеро чемпионата последних лет. Керминен выступает за «Кузбасс» с 2015 года, а неудачных игр у легионера нет до сих пор.

Если бы у финского «малыша» было российское гражданство, специалисты ставили бы его выше Алексея Вербова. Нет, к самому Вербову нет никаких претензий. Пожалуй, он – единственный игрок «Зенита», который весь сезон провел стабильно и на привычном высоком уровне. Но порой великолепную скорость и молниеносную реакцию Керминана многие предпочитаю не замечать, в отличие от дальних забегов к рекламным щитам в исполнении Алексея. А ведь Керминен лучший принимающий турнира. У него 57% позитивного приема!

Но ключевую роль в кемеровской сенсации сыграл главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо, который работает с «Кузбассом» с 2016 года. Свою тренерскую карьеру Туомас начал в 2013 году, сразу получив в руки сборную Финляндии, а «Кузбасс» стал его первым клубом. Зимой этого года руководство Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) решило назначить Саммелвуо главным тренером сборной России вместо Сергея Шляпникова, который отправился на другие проекты, связанные с подготовкой к домашнему чемпионату мира 2022 года.

Едва ли в ВФВ рассчитывали, что достанут такую жемчужину. Саммелвуо в общей сложности провел четыре сезона в России в качестве игрока и сумел выучить разговорный русский язык. Именно на «великом и могучем» и без помощи переводчика он обращается с подопечными в перерывах.

А «Кузбасс» с каждым сезоном делал шажки вперед: 7-е место, 4-е, и теперь 1-е. Именно с Туомасом кемеровский клуб впервые в истории дебютировал в еврокубках и дошел до полуфинала Кубка CEV.

Новых чудес от Саммелвуо будем ждать уже летом в составе сборной России. Но теперь не будем списывать со счетов и «Кузбасс», который постарается всех удивить в Лиге чемпионов.