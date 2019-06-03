«Где мы - там победа!». Завтра в Кортрейке стартует очередной этап Лиги наций

Завтра в бельгийском Кортрейке стартует очередной этап Лиги наций по волейболу среди женских команд, который завершится 6 июня. Наша сборная прибыла в Кортрейк еще 1 июня, а в воскресенье к российской делегации присоединился спецкор «Советского спорта».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА РОДИНУ ПУАРО

Едва наш «Боинг 737» приземлился в аэропорту Брюсселя, на телефон пришла эсэмэска от российского мобильного оператора «Добро пожаловать на родину Эркюля Пуаро!» И дальше предлагалось не ограничивать себя в Бельгии в разговорах по телефону. Правда, оператор любезно проинформировал, что это удовольствие в сутки обойдется вам в некую сумму.

Хорошо Пуаро не дожил до того времени, когда бельгийские власти вынуждены уделять безопасности приоритетное внимание. Вдоль стен зала прилетов через каждые двадцать метров стоят бравые солдаты в полной экипировке с винтовками М16 наперевес. И непросто стоят, а сканируют каждого проходящего внимательными взглядами.

Я остановился поодаль от одного из бойцов, достал «мыльницу». Толком не успел нажать кнопку, как он уже был возле меня: «Никаких фото!» Я быстро засунул фотик в сумку: «Сорри, месье, сорри».

Утром 22 марта 2016 года двое террористов-смертников взорвали себя в брюссельском аэропорту. Итог – 14 погибших, около сотни раненых. А спустя час бомба рванула в метро Брюсселя. Погибших и раненных было еще больше.

Поэтому и солдаты с М16 наизготовку по всему коридору аэропорта. Глядя на этих брутальных парней в беретках, становится немного спокойнее на душе.

Помните кровавую бойню, которую устроили в ноябре 2015 года в Париже террористы? Так вот, все они были выходцами из брюссельского района Моленбек.

А вот в Кортрейке в этом плане тишь да гладь – не то, что солдат, ни одного полицейского на улице я так и не встретил. Небольшой город живет своей безмятежной жизнью: работают кафе, по улицам снуют велосипедисты. И нигде никакой информации о стартующем в Кортрейке этапе Лиги наций.

РОССИЯ – ОСНОВНАЯ

Лига наций проводится во второй раз, турнир заменил Мировую лигу у мужчин и Мировой Гран-при у женщин. Женская лига стартовала 21 мая, на предварительном этапе, 16 сборных проводят однокруговой турнир. По его итогам шесть лучших выйдут в финал. Сборная Китая получила путевку в финальную часть на правах организатора. Финал пройдет в Нанкине с 3 по 7 июля.

В прошлом году сборная России в шестерку не пробилась: не хватило совсем немного - 7-е место. Победила тогда сборная США.

У турнира есть одна интересная особенность: Международная федерация волейбола изначально присвоила сборным статусы, разбив их по этому признаку на две группы. Статус «основных» получили: Бразилия, Германия, Италия, Китай, Нидерланды, Корея, Россия, Сербия, США, Таиланд, Турция и Япония.

Он дает особые привилегии – даже если какая-то из этих сборных займет последнее место, лигу не покинет. Очевидно, что в «основные» попали сборные по совокупности заслуг перед мировым волейболом. И если посмотреть на список, Россию при любом исходе вряд ли лишат этого статуса. Там есть страны, заслуги которых несоизмеримо меньше.

Еще у четырех сборных статус команд-претендентов - это Бельгия, Болгария, Доминиканская Республика и Польша. Болгария дебютирует в Лиге наций на правах победителя Кубка претендентов. Она заменила в главном турнире Аргентину, занявшую год назад последнее место. Худшая из этой четверки и отправится в следующем сезоне в Кубок претендентов.

ГДЕ НАШ АВТОБУС?

Отель, где проживают команды, находится в самом центре города, а вот игровой зал – на дальней окраине. Наш автобус подъехал прямо к входу в отель.

- Вроде все, но на всякий случай пересчитаю, - говорит менеджер сборной Андрей Ерхов. Считает игроков, как цыплят, по головам. – Раз, два, три … Все, можно ехать.

Это старая традиция: перед выездами на тренировки, матчи всех пересчитывать. Женщины они такие - кто-то время перепутал, кто-то проспал. Как говорил вождь революции – главное учет и контроль.

За полутора суток до начала турнира во дворце ничего об этом не напоминает кроме разве что проводов, сваленных в кучу в дальнем углу. Их явно к чему-то скоро будут подключать.

Тренировка начинается с разминки. Затем работа в парах, отработка взаимодействия со связующими. Иногда занятие прерывается свистком и зычным «Стоп!» главного тренера Вадима Панкова. Короткая корректировка и тренировка продолжается.

Спустя два часа Панков командует: «Все закончили. Все ко мне! Где я – там и вы, где мы – там победа». Команда становится в кружок: «Россия!» - разносится по пустому залу.

А дальше случился казус. Водитель автобуса дисциплинировано прождал команду часа полтора, а затем уехал. «Где наш автобус?!», - удивились волейболистки, выходя из дворца. Оказалось, что водитель просто законопослушный гражданин. Он не имеет права работать больше девяти часов, после истечения этого времени обязан отдыхать. Девять часов прошло, он завел мотор и поехал домой.

Ситуацию спасла женщина, прикрепленная к нашей делегации. Она долго говорила с кем-то по телефону - то на французском, то на фламандском, но автобус так и не появился. Однако проблему она решила: договорилась с водителем микроавтобуса, который стоял возле дворца, он увез семерых девчонок, а затем с водителем рейсового автобуса, припаркованным на конечной остановке. Жарким воскресным вечером в нем не было ни одного пассажира. Этими пассажирами стала оставшаяся часть российской делегации.

«КОШЕЛЕВА И ГОНЧАРОВА В ЛИГЕ НАЦИЙ НЕ СЫГРАЮТ»

Этап в Кортрейке уже третий. На первых двух в Бразилии и Турции не было нескольких основных волейболисток и главного тренера.

- Мы дали дать отдохнуть основным игрокам после напряженного сезона, - пояснил Вадим Панков. – Поэтому не поехали на первые этапы Ксения Парубец, Ирина Воронкова, Наталия Гончарова, Ирина Фетисова, Евгения Старцева. Кто-то из них залечивает травмы, кто-то отдыхал. Парубец уже присоединилась к команде.

Воронкова только прилетела из Италии, проходила курс реабилитации, у нее больное колено. В Кортрейке Ирина играть не будет, пока она тренируется в щадящем режиме.

- Всех болельщиков волнует вопрос: что с Кошелевой и Гончаровой?

- Гончарова по ходу сезона получила травму кисти. Сейчас восстанавливается, в Лиге наций мы ее задействовать не будем. У Кошелевой сломан мизинец. Она тоже пропустит Лигу наций. Ждем их к олимпийскому отборочному турниру, он пройдет в Калиниграде в начале августа.

- Как оцените выступление ближайшего резерва?

- В Бразилии девчонки хорошо сыграли, в Турции картина была иная. Видимо, сказался многочасовой перелет, добирались с пересадками 40 часов. На следующий день вышли на площадку и отдали несложный матч сборной Германии. Правда, с Японией выглядели уже лучше. Но у нас была всего неделя подготовки, физически девчонки еще не готовы.

- Многие задавали вопрос, почему на первых двух этапах не было главного тренера?

- Я работал в Новогорске с несколькими основными – Орловой, Галкиной, Парубец, плюс привлек молодых перспективных игроков.

Мы понимаем, что осталось три этапа, в шестерку нам уже тяжело пробиться. Но Лига наций поможет подготовить команду к главным соревнованиям года – отбору на Олимпиаду и чемпионату Европы.

Лига наций. Оставшиеся этапы с участием России

11-13 июня. Перуджа. Россия, Италия, Корея Болгария.

18-20 июня. Екатеринбург. Россия, Таиланд, Нидерланды. США.

Положение команд. 1-4. Турция. США, Италии, Польша – по 15. 5-7. Бразилия, Китая, Япония – по 12. 8. Сербия – 11. 9-10. Доминикана, Бельгия – по 8. 11. Нидерланды – 7. 12. Таиланд – 6. 13-15. Корея, Россия, Германия – по 3. 16. Болгария – 1.