В поисках золотого ключика. Российские пары рвутся к победе на чемпионате мира

Пока на кортах Всеангийского клуба лаун-тенниса и крокета набирает ход самый известный в мире теннисный турнир на другом знаменитом теннисном стадионе “Am Rothenbaum” в Гамбурге соревнования достигли решающей фазы. Арена на севере Германии является домашней для Открытого чемпионата страны, а первый турнир здесь прошел аж в 1892 году — всего на 15 лет позже Уимблдона. В середине июня здесь можно было наблюдать необычную картину: 40 грузовиков перевезли сюда 1500 тонн песка и засыпали им намоленные многими поколениями теннисистов корты. Зрелище это никого не удивило: о том, что “Am Rothenbaum” примет чемпионат мира по пляжному волейболу было известно давно. Вопрос: как организаторы будут разметать-разгребать эти барханы по окончании турнира? При случае поинтересуюсь.

Из шести российских пар (четырех мужских и двух женских), стартовавших здесь на прошлой неделе, в плей-офф вышли пять. Результат — хороший, но ждут от них еще большего. Это и понятно: пара Вячеслав Красильников/Олег Стояновский посеяна в Гамбурге третьей, дуэт Константин Семенов/Илья Лешуков — пятым. На женщин ставки меньше, хотя именно они вчера препонднесли сюрприз с большим знаком «плюс». Надежда Макрогузова и Светлана Холомина (в отличие от второй нашей пары Бирлова/Уколова) в среду преодолели барьер 1/16, победив сильных испанок Лилиану и Эльзу и вышли в 1/8 на казавшихся непроходимыми бразильянок Агату и Дуду. Однако именитые соперницы не смогли заставить наших играть под свою Дуду: россиянки не стушевались и одолели бразильянок в непростой борьбе в трех партиях. Теперь в четвертьфинале Надежду и Светлану ждут австралийки Артачо/Клэнси.

У мужчин в четверг на стадии 1/16 самые серьезные соперники достались Никите Лямину и Тарасу Мыськиву — серебряные призеры чемпионата мира-2017 австрийцы Допплер/Хорст. Взяв уверенно первый сет, россияне не менее уверенно уступили во втором. В третьей партии наши волейболисты «горели» три мяча, однако сумели переломить ход игры и вырвали победу.

– После первого сета австрийцы перехватили инициативу, и в третьей партии нам приходилось прилагать героические усилия, чтобы их догнать, – признался Никита после победы.

– В концовке в тайм-ауте мы смогли подобрать пару ключиков к соперникам и они сработали, – добавил Тарас.

Искать «ключики» во второй партии пришлось и Красильникову со Стояновским, которые играли с чехами Перушичем и Швайнером.

– В первой партии мы все держали под контролем, хорошо подавали, а чехи не смогли сразу войти в игру, – сказал Олег Стояновский. – Во втором же сете соперники смогли включиться и нам пришлось показать свой максимум, чтобы их сломить.

Из трех российских пар лишь Лешуков и Семенов не испытали больших проблем с выходом в 1/8. Однако в пятницу и им наверняка придется искать «ключики» к победе. Станут ли эти ключики для наших команд золотыми мы точно узнаем в воскресенье, когда в Гамбурге пройдет мужской финал. Женский назначен на субботу.

Кстати, лишь чемпионы получают путевку на Игры в Токио.

СТАТИСТИКА

Чемпионат мира

Женщины. 1/8 финала

Макрогузова/Холомина (Россия) — Агата/Дуда (Бразилия) — 2:1 (22:20, 18:21, 22:20)

Лямин/Мыськив (Россия) — Допплер/Хорст (Австрия) — 2:1 (21:14, 15:21, 16:14)

Красильников/Стояновский (Россия) — Перушич/Швайнер (Чехия) — 2:0 (21:13, 29:27)

Семенов/Лешуков (Россия) — 2:0 (21:13, 21:17)