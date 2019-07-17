«Памятник мне не нужен». Интервью с финским тренером, который пашет на Россию - Советский спорт
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17 июля 2019 19:46ВолейболВолохов Юрий

«Памятник мне не нужен». Интервью с финским тренером, который пашет на Россию

Сборная России под руководством финского специалиста Туомаса Саммелвуо в минувшие выходные победила в Лиге наций. Мы нашли главного тренера и спросили: «Как?»

Ведь в финальном матче в Чикаго наши волейболисты обыграли хозяев - сборную США. Это было очень круто!

«НИКОГДА В ЖИЗНИ ТАК НЕ БЕГАЛ»

Сборная добиралась из Америки с приключениями. Команда должна была прилететь в Шереметьево во вторник в 13.40 из Варшавы, но в Чикаго задержали самолет в польскую столицу на два часа, и российская делегация не успела на стыковку до Москвы. Волейболистов отправили следующим рейсом, который прибыл в Шереметьево в восемь вечера. Рассказываю это потому, что у Туомаса Саммелвуо был билет на вечерний рейс до Хельсинки. И главный тренер нашей сборной едва успел на самолет.

– Бежал так, как в бытность игроком на тренировках не бегал, – признался Туомас. – Но хорошо, что все благополучно закончилось. Ваш звонок застал меня за рулем, но другой возможности поговорить не будет. Дома накопилось много дел.

– Два месяца назад вы с «Кузбассом» сенсационно обыграли казанский «Зенит» в финале чемпионата России, теперь вот – первая победа с нашей сборной. Лучший год в вашей жизни?
– Конечно, получился очень хороший период, мы очень рады. Но не надо на этом зацикливаться – впереди у нас много работы и очень важный этап, как всегда у сборной команды. Поэтому сейчас я стараюсь смотреть вперед.

И потом, такие победы – это коллективный труд. Ребята в «Кузбассе» и в сборной просто молодцы. И нельзя говорить, что в этих победах большая заслуга тренера. Я всего лишь часть команды.

– В «Финале шести» Лиги наций все пять нападающих основного состава сборной здорово себя проявили. Это заслуга связующего Игоря Кобзаря?
– У нас хороший выбор нападающих, это всегда большой плюс для команды и серьезная проблема для соперников. Связующий, конечно, принимает решения в ходе матча – больше пасует на того, у кого идет игра. Вначале чаще играл Виктор Полетаев. А что касается Кобзаря, мы анализировали матчи, и я ему дал несколько советов, как лучше действовать в тех или иных ситуациях. Но во время игры Игорь большинство решений принимал сам. И эти решения оказывались правильными. Игорь – большой молодец!

И еще был важный момент: когда мы дали Кобзарю немного отдохнуть, его удачно заменил Дмитрий Ковалев, который очень хорошо провел свой отрезок – с ним мы набрали много очков.

– Американцам было непросто угадать, от кого ждать опасности в атаке.
– Возможно, вы и правы, но все же на таком уровне для тренеров любой сборной нет секретов. Уверен, что тренерский штаб сборной США хорошо изучил наших игроков.

– У американцев атаковали в основном двое – Мэттью Андерсон и Тэйлор Сандерс. Причем у Андерсона игра не очень получалась.
– Не получалась – потому что один из доигровщиков не сильно помогал в атаке. Тренер Джон Спироу пытался исправить ситуацию, но не вышло. У американцев очень хороший прием, это их сильная сторона. Но наши ребята хорошо подавали и максимально затруднили прием американцам.

– Как отпраздновали победу сразу после матча? В раздевалке было традиционное шампанское?
– Я после матча не был в раздевалке. Затем уже посидели с командой и тренерским штабом. Но я пробыл только полчаса и пошел спать. После такой победы наступает эмоциональный спад и накрывает сильная усталость.

– Впереди олимпийский квалификационный турнир. Самый опасный соперник – Иран. Согласны?
– Я не люблю далеко заглядывать. В понедельник мы начинаем готовиться к этому важному турниру (пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа. – Прим. ред.). И самое главное – что мы подходим к этому турниру очень хорошо подготовленными. Я никогда так не думаю о соперниках – кто опасный, кто менее опасный. Первый матч у нас с Мексикой, наша задача хорошо поработать на сборе.

– Кто из ветеранов, которых не было в Чикаго, подключится к команде перед олимпийской квалификацией – Михайлов, Мусэрский? Кто-то еще?
– В течение ближайшей пары дней мы определимся, кого вызовем на сбор. Михайлов и Мусэрский точно будут. Возможно, кто-то еще, сейчас не готов назвать все фамилии.

«НА РОДИНЕ МОИМ ИМЕНЕМ НАЗВАЛИ ДВОРЕЦ СПОРТА»

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– Вы когда-то играли под руководством Владимира Алекно во французском «Туре». Он считается очень жестким тренером. В «Туре» он тоже был таким?
– У Владимира большой авторитет, он пользуется огромным уважением в волейбольном мире. Он всегда подмечает малейшие нюансы, с ним было приятно работать. У нас очень хорошие отношения, а в тот год мы выиграли чемпионат Франции. Могу сказать, что Владимир не только прекрасный тренер, но и честный и порядочный человек.

– Но вы сумели одолеть казавшийся непобедимым «Зенит» в этом сезоне. Что сказал вам Алекно после решающего матча?
– Поздравил, сказал, что это очень хорошая работа. Но опять хочу повторить: это не тренер выиграл титул, это итог командной работы.

А что касается непобедимого «Зенита»: даже самая великая команда однажды проигрывает. Могу сказать, что в следующем сезоне «Зенит» точно будет сильнее. И потом, разве можно говорить о поражении казанской команды, когда они стали вторыми в чемпионате России, выиграли Кубок и Суперкубок?

– Вы стали первым финном – победителем волейбольной Лиги чемпионов. Думаю, вы заслужили памятник на родине.
– Нет, памятник мне не нужен, – смеется Туомас. – Правда, в моем родном городке Пудасьярви назвали дворец спорта моим именем. Но я не считаю себя каким-то героем. Мне просто повезло, что я играл в отличных командах, таких как «Тур», а сейчас тренирую прекрасные команды – «Кузбасс» и сборную России. Это просто здорово!

«МАТОМ НЕ РУГАЮСЬ, ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ТАКИХ СЛОВ»

– Вы хорошо говорите по-русски. Выучили язык, когда играли в Калининграде и Новосибирске?
– Когда приехал играть в Россию, решил, что нужно знать язык. Накупил учебников и стал заниматься. Никто мне не помогал, осилил язык сам.

– Но русский для иностранцев очень сложный. Когда заговорили?
– Да, ваш язык сложный, но я упорно занимался, плюс помогло постоянное общение. Мой русский постепенно улучшался.

– Знаете, что такое ненормативная лексика?
– Нет. Что это?

– Это слова, которые не принято произносить в приличном обществе.
– Мат? Да, слышал.

– Когда эмоции зашкаливают или злитесь на кого-то, можете употребить ненормативную лексику?
– Думаю, что я не очень знаком с этими словами. Если человек ругается, не знаю, какие из этих слов неприличные, а какие приличные.

– Слышали такое популярное выражение «горячий финский парень»?
– Да, слышал.

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