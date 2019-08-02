Разбавленная текила. Мексика – слишком слабый соперник для сборной России

За 55 лет присутствия женского волейбола в программе Олимпиад наша сборная пропустила только Игры-1984 в Лос-Анджелесе – из-за того, что их бойкотировал СССР. Мексиканки же засветились лишь в Мехико-1968, куда попали без отбора, на правах хозяек. Чемпионом тогда стала как раз советская команда. Турнир проходил по круговой системе, не пересечься с Мексикой наши просто не могли, и этот матч не доставил удовольствия местным болельщикам – 3-0 в пользу гостий при общем соотношении очков 45:19 (по старым правилам партии играли до 15).

Судя по новой встрече двух сборных в Калининграде, за прошедшие полвека изменилось не так уж много. Правда, наши победили с менее, чем двукратной разницей – всего-то 76:45. Но текила, так или иначе, оказалась слабенькая, сильно разбавленная.

Мексиканки добирались на турнир с приключениями. По информации испанской газеты Marca, во время промежуточной остановки в Санкт-Петербурге, где латиноамериканки собирались переночевать, в гостинице им объявили, что никаких предварительных заявок на бронирование не поступало и свободных номеров в отеле нет. Уж не знаю, как они там выкручивались дальше.

По сравнению с проваленной (14-е место) Лигой наций-2019 состав российской команды в Калининграде усилился Ириной Фетисовой, Ириной Королевой и Наталией Гончаровой. Все трое начали матч в стартовом составе – и закончили его на скамейке запасных. Главный тренер Вадим Панков еще в первом сете начал постоянно делать замены и в итоге задействовал каждую из 14 волейболисток, заявленных на игру. Правда, после двух разгромных сетов в третьем проблемы все-таки появились – 20:19 в пользу сборной Мексики. В итоге партию пришлось вырывать в концовке, что россиянкам, впрочем, благополучно удалось.

Теперь для попадания на Олимпиаду-2020 в Токио осталось одержать две победы. В субботу, похоже, будет потруднее, чем в пятницу: канадки в сегодняшнем матче против достаточно авторитетной сборной Кореи взяли первый сет и были весьма близки к тому, чтобы довести дело до пятого.

Калининград. Олимпиада-2020

Межконтинентальный квалификационный турнир

Женщины. Группа Е

Россия – Мексика – 3-0 (25:13, 25:8, 26:24)

Корея – Канада – 3-1 (21:25, 25:20, 25:19, 25:22)

Положение: Россия, Корея – 3 очка, Канада, Мексика – 0

Оставшиеся матчи

3 августа, суббота

17.00 (мск). Корея – Мексика. 20.00. Россия – Канада

4 августа, воскресенье

17.00. Мексика – Канада. 20.00. Россия – Корея