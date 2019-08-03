Осталось поставить точку. Сборная России - в одной победе от Олимпиады - Советский спорт
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03 августа 2019 22:02ВолейболТигай Лев

Осталось поставить точку. Сборная России - в одной победе от Олимпиады

Во 2-й день олимпийского квалификационного турнира в Калининграде наши волейболистки обыгралиКанаду. Судьбу путевки в Токио-2020 завтра решит матч с Кореей.

Система отбора на Игры в волейболе – одна из самых простых. Трехдневные блиц-турниры в нынешних группах, потом почти столь же короткие континентальные квалификации в январе – и все, лавочка закрывается. На фоне многоступенчатых и запутанных формул в других командныхиграх такая понятная схема смотрится очень выигрышно. А то вон в «дворовой» разновидности баскетбола «3х3» на радостях от дебюта в олимпийской программе так закусили удила, что помимо традиционных способов отбора выдумали отдельную мини-квалификацию для стран, не участвовавших в турнирах по классическому баскетболу Рио-2016 и Лондона-2012. Да-да, это не опечатка: именно НЕ участвовавших! И победители этих «чемпионатов водокачки» на полном серьезе будут играть в Токио, хотя число женских и мужских стритбольных команд там ограничено восемью, считая хозяев. В общем, тяжелый случай...

Кроме простоты квалификационная формула в волейболе выделяется тем, что она вообще никак не связана с другими турнирами сборных и представляет собой совершенно отдельный двухраундовый цикл. Это в духе современных тенденций: во многих видах спорта календари так забиты клубными соревнованиями, что национальным командам не остается места, и международные федерации в противовес сознательно увеличивают число турниров сборных. Иногда это приводит к скандальным последствиям, как у тех же баскетболистов с их «войнами» между ФИБА и Евролигой. В волейболе же игроки в этом году остались, считайте, без отпуска. Сезон национальных команд начался с Лиги наций еще в мае и закончится Кубками мира аж в сентябре-октябре. Почти полгода!

Хотя Олимпиада в любом случае того стоит - уж где-где, а здесь отбоя от желающих принять у себя отборочные матчи нет и в обозримом будущем не предвидится. Вот и наш калининградский зал весьма активно способствовал второй за два дня победе сборной России. Канадки, как и мексиканки накануне, время от времени взбрыкивали (например, «+2» в первой половине второго сета), но к счастью, ненадолго. Разница в классе была все-таки велика. Разве что замен наш тренер Вадим Панков делал поменьше, да лидер команды Наталия Гончарова атаковала почаще. Потому и сменила 12 вчерашних очков на сегодняшние 21. А в остальном – все те же 3:0.Только в полтора часа чуть-чуть (на одну минуту) уложиться не успели.

Ожидаемо-двухдневная разминка закончена. Осталось последнее: воскресный «финал за Олимпиаду» против кореянок. Соперник - не то, чтобы страшный, но безусловно крепкий. Такого с наскоку вряд ли возьмешь. А тем временем в Белу-Оризонти уже определился второй после хозяек-японок участник Игр в Токио: сборная Бразилии в аналогичном матче «за первое место»группы Dлишь в пятой партии сломила сопротивление доминиканок.

В Калининграде хотелось бы попроще.

Олимпиада-2020. Межконтинентальный квалификационный турнир. Женщины. Группа Е. Калининград

Россия – Канада – 3:0 (25:13. 25:21, 25:22)

Корея – Мексика – 3:0 (25:21, 25:15, 26:24)

Положение: Россия, Корея – 6 очков, Канада, Мексика – 0.

Оставшиеся матчи

4 августа, воскресенье. 17.00 (московское время). Мексика – Канада. 20.00. Россия – Корея

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