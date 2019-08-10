Звезд приберегли. России нужна одна победа для попадания на Олимпиаду - Советский спорт
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10 августа 2019 20:49ВолейболУсачев Владислав

Звезд приберегли. России нужна одна победа для попадания на Олимпиаду

Сборная России в матче второго тура квалификационного турнира к Олимпиаде-2020 обыграла команду Кубы (3-0).

Теперь для выхода на олимпийский турнир россиянам нужно победить в воскресенье сборную Ирана.

ЧЕМ ПУГАЛА КУБА

Весной появилась информация, что Кубинская федерация волейбола реабилитировала своих игроков, которые покинули родную страну, ради богатых контрактов в европейских странах.

«Помилование» оказалось запоздалым для Вильфредо Леона (Польша), Османи Хуанторены (Италия), Йоандри Леала (Бразилия) и Ореола Камехо (Камехо). Эти игроки уже определились с новым гражданством, и выступать за сборную Кубы уже не могут. Зато блокирующий Робертланди Симон, связующий Райдел Эрресуэло и диагональный Майкл Санчес могли сыграть уже в Санкт-Петербурге.

К счастью, их решили подключить к североамериканскому отборочному турниру, где соперники должны быть более простыми. Поэтому в Россию приехала очередная партия кубинской молодежи с главным забойщиком Марлоном Эррерой.

Диагональный стал самым результативным игроком своей команды в пятничном матче с Ираном (15 очков), который кубинцы проиграли (2-3). Поэтому перед игрой со сборной России, которая накануне разгромила мексиканцев (3-0), у них практически не осталось шансов на завоевание олимпийской лицензии.

РОССИЯ В «СТАРОМ» СОСТАВЕ

Изначально было понятно, что сборная Мексики российским волейболистам не помеха, поэтому в этом матче сыграли практически все игроки, включенные в заявку. Исключением стал доигровщик Егор Клюка, получивший травму на разминке.

Основной состав команды главным тренер россиян Туомас Саммелвуо выставил именно на кубинцев. Повреждение Клюки оказалось несерьезным. К нему в старте добавились игроки, с которыми он прошел Лигу наций: Дмитрий Волков, Игорь Кобзарь, Виктор Полетаев, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев и Валентин Голубев.

Олимпийские чемпионы Александр Бутько, Максим Михайлов и Дмитрий Мусэрский остались на скамейке. Как и еще один игрок, присоединившийся к сборной летом, Артем Вольвич. Смена поколений началась и за прежние заслуги ветераны место в старте не получат. Молодые сменщики справляются без них.

КОРОЛЬ ВОЛКОВ

0

Первый сет прошел для сборной России без каких-либо проблем. Главным фактором успеха стала игра капитана россиян Волкова, который укладывал в площадку все мячи. Кубинцам пришлось ждать первой ошибки доигровщика до середины второго сета.

Кстати, вторая партия получилась для сборной России самой тяжелой, но, несмотря на постоянную игру в догонялки, главный тренер россиянин никаких замен в составе не произвел – никто не выпадал из игры. В решающий момент напомнил о себе Клюка, который в атаке был загружен меньше партнеров. Сначала он забил сложный мяч, затем выполнил подачу, итогом которой стало второе подряд очко сборной России.

В начале третьего сета Куркаева у сетки заменил Мусэрский. Кобзарь сразу решил ввести его в игру, но первые две атаки «Малыша» кубинцы вернули на обратно. Зато Дмитрий вошел в игру, и на подаче Волкова сборная России ушла в отрыв. Ближе ко второму техническому перерыву вышел Бутько.

Формально замена Кобзаря не напрашивалась. Саммелвуо просто решил дать игровую практику второму связующему перед важным матчем в воскресенье. Неожиданно у россиян разладилась игра. Это не вопрос к Бутько, а к качеству приема. Кубинцы набрали пять очков подряд (Эррера выполнил три эйса) и вновь – напряженная концовка. И опять помогли подачи Клюки.

Сборная России обыграла кубинцев в трех партиях и в воскресенье сыграет с Ираном, которому в Лиге наций подопечные Саммелвуо проиграли дважды. Но тогда россияне играли вторым составом, а сейчас «персам» предстоит встреча с лучшими силами.

СТАТИСТИКА

Группа E. Санкт-Петербург, Россия

Иран – Мексика – 3:0 (25:18, 25:21, 27:25)
Яли (20), Манавинежад (15), Гаеми (8) – Варгас (19), Барахас (9), Круз (6)

Россия – Куба – 3:0 (25:18, 26:24, 27:25)

Положение команд:

1. Россия – 2 игры, 2 победы, 6 очков, сеты 6:0
2. Иран – 2 игры, 2 победы, 5 очков, сеты 6:2
3. Куба – 2 игры, 0 побед, 1 очко, сеты 2:6
4. Мексика – 2 игра, 0 побед, 0 очков, сеты 0:6

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