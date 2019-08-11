Волейбол на Олимпиаде. Вслед за женщинами отобрались и мужчины - Советский спорт
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11 августа 2019 21:03ВолейболУсачев Владислав

Волейбол на Олимпиаде. Вслед за женщинами отобрались и мужчины

На отборочном олимпийском турнире в Санкт-Петербурге мужская сборная России одержала три победы и смогла гарантировать себе участие на Играх-2020.

СОСТАВ

Изменения в составе сборной России по сравнению с Лигой наций оказались минимальными. Летом к команде присоединились олимпийские чемпионы Александр Бутько, Максим Михайлов и Дмитрий Мусэрский, а также Артем Вольвич. Они заметили травмированного Дмитрия Ковалева, а также диагонального Дениса Земченка, блокирующего Игоря Филиппова и доигровщика Ярослава Подлесных.

Подключение опытных игроков на данном этапе было обговорено заранее. Но даже без них российская команда смогла выиграть Лигу наций. Причем в таком стиле, что укрепление состава, если и напрашивалось, только на позиции второго диагонального. А те же Филиппов и Подлесных выдали несколько ярких матчей.

МЕКСИКА

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Расписание турнира составляла принимающая сторона, поэтому уровень соперников сборной России рос от матча к матчу. В пятницу подопечные Туомаса Саммелвуо сыграли с командой Мексики. Экзотика для волейбола.

Даже главный тренер россиян признался, что назвать фамилию хотя бы одного мексиканского игрока может только большой волейбольный гуру. По сути, никакого сопротивления сборная Мексики россиянам не оказала.

Саммелвуо получил возможность использовать в матче всех заявленных игроков, что и было сделано. Не сыграл только доигровщик Егор Клюка, который получил травму на разминке. Первые две партии превратились в разгром, а третий сет россияне провели на «расслабоне». Но мексиканцев хватило только на 17 очков.

КУБА

В мае Кубинская федерация волейбола реабилитировала игроков, которые покинули свою страну. Многие уже заиграны за другие сборные, но блокирующий Робертланди Симон, связующий Райдел Эрресуэло и диагональный Майкл Санчес могли приехать в Санкт-Петербург и серьезно осложнить жизнь сборной России. Однако тренерский штаб приберег своих лидеров на североамериканский отборочный турнир, где конкуренция будет не столь высокой.

Даже без своих звезд сборная Кубы серьезно потрепала нервы российской команде. Первый сет не предвещал никакой беды. И здорово смотрелся капитан сборной России Дмитрий Волков, который не совершил ни одной ошибки. В итоге 24-летний волейболист реализовал 14 из 17 атак (82%) и выиграл больше всех брейковых мячей (7).

Но большую часть второй партии лидировали кубинцы, которые выбили россиян с приема. Лишь в самой концовке усилиями Клюки россиянам удалось сделать решающий рывок. Хотя в целом матч Егору не удался. Из 14 ошибок на приеме, шесть – на счет Клюки, который также не слишком удачно подавал.

По ходу третьего сета россияне имели преимущество в шесть очков, но доигрались до того, что только на подаче Марлона Эрреры проиграли пять очков подряд и кубинцы даже получили сет бол. Но опять в решающий момент спас Клюка.

Добавим, что Саммелвуо в этом матче совершил только две замены. Мусэрский вышел в начале третьего сета, а Бутько ближе ко второму техническому тайм-ауту. Не сказать, что их выход напрашивался. Скорее тренер решил дать ветеранам практику перед матчем с Ираном.

ИРАН

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И действительно Мусэрский и Бутько появилось в основе. Правда, нельзя сказать, что игра сборной России качественно вышла на новый уровень. Тот же Мусэрский с тремя очками был заменен в середине второго сета на Вольвича. В этой замене была логика, поскольку Артем и Александр выступают за «Зенит» и они сыгранны.

В составе сборной Ирана традиционно против России хорошо сыграл диагональный Амир Гафур (17 очков). Он набрал первые пять очков своей команды. С его атаками по линии россияне так до конца матче и не разобрались, но все-таки результативность иранца во второму сету упала. А у России разыгрался Виктор Полетаев, решавший все сложные моменты.

Вторая и третья партии получились под копирку, что и днем ранее. Особенно валидольным получился третий сет. Как и в матче с кубинцами сборная России накопила преимущество, а затем проиграла шесть очков подряд. «+4» превратились в «-2». Пришлось догонять. В очередной раз в концовке выручил Клюка, уложивший эйс и вернувший преимущество россиянам.

В итоге мужская сборная России выиграла свою группу и теперь выступит на Олимпиаде в Японии. Чуть ранее свои путевки оформили сборные Аргентины, Польши и США. А неделю назад на ОИ-2020 пробилась женская сборная России. Таким образом, Россия по-прежнему остается единственной страной, которая не пропустила ни одного олимпийского турнира (как среди мужчин, так и среди женщин).

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СТАТИСТИКА

Россия – Мексика – 3:0 (25:15, 25:11, 25:17)
Россия: Мусэрский (8), Волков (7), Михайлов (7)

Россия – Куба – 3:0 (25:18, 26:24, 27:25)
Россия: Волков (15), Полетаев (13), Яковлев (7)

Россия – Иран – 3:0 (25:19, 25:23, 25:23)
Россия: Полетаев (19), Клюка (11), Волков (15)

Положение команд:

1. Россия – 3 игры, 3 победы, 9 очков, сеты 9:0
2. Иран – 3 игры, 2 победы, 5 очков, сеты 6:5
3. Куба – 3 игры, 1 победа, 4 очка, сеты 5:6
4. Мексика – 3 игры, 0 побед, 0 очков, сеты 0:9

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