Италия – страшная сила. Россия проиграла, но Россия – молодец - Советский спорт
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04 сентября 2019 22:09ВолейболУсачев Владислав

Италия – страшная сила. Россия проиграла, но Россия – молодец

«Советский спорт» о поражении женской сборной России в четвертьфинале чемпионата Европы от команды Италии.

КАКИЕ ЗАДАЧИ СТАВИЛИСЬ?

Как ни странно, главную задачу на сезон российские девушки решили еще в начале августа, выиграв квалификационный олимпийский турнир. Каждый год ведущие волейболисты и волейболистки мира критикуют Международную федерацию волейбола (FIVB) за загруженный календарь. FIVB «прислушалась и превзошла себя», организовав на этот сезон два коммерческих турнира (Лица наций и Кубок мира), континентальное первенство и два отборочных турнира на Олимпиаду. При этом совершенно не понятно, что мешало разыграть олимпийские квоты на чемпионате Европы или Кубке мира, как это было в предыдущие годы.

Поэтому приоритетом у сборной России стояло попадание на Олимпиаду, которого россиянки добились победами над Мексикой, Канадой и Южной Кореей. По сути, только победа над кореянками до старта чемпионата Европы была единственным большим успехом команды Вадима Панкова в нынешнем году. Лигу наций россиянки основательно провалили, заняв 14-е место среди 16 участников.

Еще в конце весны на игру сборной России нельзя было смотреть без слез. Конечно, сказывалось отсутствие Наталии Гончаровой, но ведь и другие сборные играли не основными составами. Об отсутствии Татьяны Кошелевой вспоминали разве то только те, кто не смотрел волейбол с 2016 года. Кошелева после ухода из краснодарского «Динамо» сменила несколько европейских клубов, но нигде не смогла закрепиться в основном составе: из-за травм и высокой конкуренции.

Неприятным «подарком» для тренерского штаба стала травма Ирины Фетисовой. Блокирующей только 24 года, но она была одним из самых опытных и полезных игроков в нынешнем составе. Без ее помощи и выход в четвертьфинал чемпионата Европы можно назвать чудом, но амбиции руководителей Всероссийской федерации волейбола были иными – минимум серебро. Будто третье место с конца в Лиге наций – досадное недоразумение.

КАК ДОШЛИ ДО ЧЕТВЕРТЬФИНАЛА

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На групповом этапе россиянки потерпели только одно поражение – от сборной Германии в пяти сетах. Но состав нашей группы был довольно слабым. Испания, Швейцария и Белоруссия больших успехов никогда не добивались, а сборная Словакии могла доставить неприятности только как хозяин турнира. И доставила, но не нам.

Нынешний чемпионат Европы проходит аж в четырех странах! Помимо Словакии, это Польша, Турция и Венгрия. Как показала практика - из-за подобного формата регламент затрещал по швам.

Согласно регламенту, две лучшие сборные группы D, в которой играла Россия, 1/8 финала должны проводить в Братиславе. Однако нашу команду, ставшую второй, едва не отправили в Лодзь. Причиной этого стало то, что хозяева должны проводить свои матчи на домашней площадке, а Словакия вышла на Польшу, и команды пришлось разводить вопреки спортивному принципу.

Кто и где должен играть организаторы решили только час ночи игрового дня. Россию оставили в Братиславе, а вот победителям групп B и D – Италии и Германии пришлось переезжать.

В 1/8 финала сборная России обыграла крепкого середняка сборную Бельгии. Победа далась не без проблем. Совершенно не пошла игра у Ирины Воронковой, которая набрала только одно очко. Отдуваться пришлось Гончаровой (30 очков) и Ксении Парубец (17 очков).

ИТАЛИЯ

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Сборная Италии – второй фаворит турнира после команды Сербии. Итальянки – серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира, а сборная России после победы на Евро в 2015 ни на одном турнире не прошла дальше четвертьфинала.

Понятно, что с такой игрой, которая у сборной России была в предыдущих матчах, с итальянками не совладать. Требовалось усиление уровня пиковых Любови Соколовой и Евгении Эстес. Или как альтернатива – все россиянки должны показать свой максимум.

Сыграть на сто процентов не получилось даже в первой партии, которую сборная России выиграла. Итальянки ошибались весь матч, а лидер команды Паола Эгону провела худшую игру на турнире. Она много атаковала в аут и заступала за трехметровую линию.

В начале каждого сета россиянкам удавалось сделать хороший задел, но в концовках, где на первые позиции выходили мастерство и характер, преимущество таяло как лед на солнце и побеждали итальянки.

Никто из лидеров российской команды не может занести эту игру себе в актив. Гончарова так и не вышла на пик формы, Воронкова в решающих моментах «стучалась» в блок, а у Парубец развалился прием и ее подменяла Маргарита Курило.

Выступление сборной России можно считать как минимум удовлетворительным. Все-таки итальянок российская команда «покусала», а широкого выбора у тренерского штаба просто не было. И кадрового усиления у сборной в ближайшие годы не будет.

Женский российский волейбол испытывает небольшой кризис в «связке». Пасующие привыкли играть на края высокими мячами, как это было десять (и 20) лет назад, когда в сборной играли высокорослые и прыгучие игроки. Наши блокирующие получают очень мало мячей в атаке. Но хуже ситуация с доигровщицами. Никакой альтернативы Воронковой и Парубец просто нет, даже если они показывают невыразительную игру.

Вадим Панков выжал максимум из этого состава, а наши волейболистки даже прыгнули выше головы. Но этого все равно не хватило. Не хватило сегодня, а резервы нужно искать только внутри самих себя.

Чемпионат Европы

Четвертьфинал

Италия – Россия – 3-1 (25;27, 25;22, 27;25, 25;21)

Италия: Эгону (28), Силла (19), Сорокайте (13), Фоли (10), Чиричелла (9), Малинов (6), Фар (1), Ди Дженнаро (л)

Россия: Гончарова (22), Королева (12), Воронкова (11), Парубец (9), Ефимова (8), Романова (2), Курило (1), Галкина (л)

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