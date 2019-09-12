Защищаем титул. Сегодня стартует чемпионат Европы - Советский спорт
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12 сентября 2019 07:30ВолейболУсачев Владислав

Защищаем титул. Сегодня стартует чемпионат Европы

Мужская сборная России в четверг начнет защиту европейского титула. «Советский спорт» объясняет, почему россияне считаются фаворитами турнира, и называет главных конкурентов.

ЗАДАЧА СБОРНОЙ РОССИИ

сбор

Команда Туомаса Саммелвуо в этом году выиграла Лигу наций и олимпийский отбор. Пока 100-процентный результат. И к нынешнему турниру сборная России подходит в идеальном составе и состоянии даже с учетом недавней травмы Дмитрия Мусэрского. У россиян шикарный выбор среди блокирующих и без «Малыша».

Основным связующим должен стать Игорь Кобзарь, прошедший серьезные испытания за последние два года. Помогать ему будет опытный Александр Бутько. Места в стартовом составе Егора Клюки и Дмитрия Волкова не подвергаются сомнению, а Валентин Голубев был безальтернативным либеро в этом году.

Куда интереснее, кто будет основным диагональным сборной России. Лигу наций россияне выиграли без помощи олимпийских чемпионов Лондона. И можно говорить о состоявшейся смене поколений, но к матчам олимпийской квалификации Саммелвуо привлек опытных игроков.

В целом, помощь Бутько, Мусэрского, Артема Вольвича и Максима Михайлова была лишь номинальной. Из этого квартета полноценный матч провел только связующий, хотя видимых причин для замены Кобзаря не было. Саммелвуо широким жестом показал всем соперникам, что выбор у него богатый, и варьировать состав он может хоть каждую игру. Несомненно, это пригодится и на Евро.

А задача сборной России с учетом набора исполнителей и последних результатов может быть только одной – победа. Тем более что в 2017 году россияне выиграли Евро, а из того состава в сборной остались семь волейболистов.

СОСТАВ ГРУППЫ

Безымянный

Сборная России выступит в группе C. Соперниками россиян станут команды Словении, Финляндии, Турции, Македонии и Белоруссии.

Белорусы, кстати, могут нервно поглядывать на «родных» Бутько и Клюку, которые родились в этой стране. И если официально Бутько считается легионером в сборной России, «Факел» увел Клюку очень вовремя, и менять спортивное гражданство Егору не пришлось. Белорусам и македонцам отведена роль аутсайдеров группы C.

Финны были куда интереснее год назад, когда ими руководил Туомас Саммелвуо, а сейчас сборная Суоми вряд ли добьется даже локальных успехов. Дефицит звезд.

Чемпионат Турции давно собирает звезд со всего мира, но это не сказывается на результатах мужской сборной. Хотя женская сборная Турции показала значительный прогресс за последние два года. Так что у мужчин есть хороший ориентир.

Остается сборная Словении, которая в 2015 году сенсационно стала серебряным призером чемпионата Европы. Тот турнир не открыл звезд словенского волейбола. Ведущие игроки разъехались по итальянским и польским клубам, но играют они отнюдь не в грандах, поэтому рассчитывать подопечным Слободана Ковача придется только на домашнюю поддержку.

Никакое место кроме первого для сборной России в такой группе просто не обсуждается, а сетка плей-офф составлена таким образом, что первого матерого соперника россиянам придется ждать до полуфинала. В этом, кстати, мало хорошего, потому что на этой стадии, россиянам, скорее всего, предстоит сыграть с Польшей.

ГЛАВНЫЕ СОПЕРНИКИ

Именно «горячо любимая» Алексеем Спиридоновым сборная Польши добавилась в этом году к традиционно сильным командам Италии и Франции. Хотя слово «добавилось» не слишком уместно. Поляки – победители двух последних чемпионатов мира. Однако на континентальном турнире красно-белые выступают намного скромнее. Последний медальный успех польской сборной датирован 2011-м годом – серебро.

Но сейчас это совсем другая сборная Польши. Намного более сильная, нежели год назад, когда подопечные Витала Хейнена стали чемпионами мира. Все просто. В этом году за сборную Польши дебютировал сменивший гражданство кубинец Вильфредо Леон – возможно, лучший волейболист мира на данную минуту. Притом, что у Хейнена под рукой есть такие звезды как Михал Кубяк и Давид Конарски, а также укомплектованы все остальные позиции. У сборной Польши слабых мест нет.

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Франция будет зависеть от настроения своих темнокожих нападающих – Эрвина Нгапета и Стефана Бойе. Отрабатывать в обороне будет один из лучших либеро современности – Женя Гребенников. А вот с остальными позициями есть проблемы. Жюльен Линель, Тревор Клевено, Кевин Ле Ру и Николя Ле Гофф уже не так хороши как пару лет назад.

Сборной Италии остается молиться на переменчивую форму и мотивацию Ивана Зайцева. Помогать ему будут Османи Хуанторена и Филиппо Ланца, но главной звездой команды в ближайшие годы должен стать 23-летний связующий Симоне Джаннелли. Состав у итальянцев неплохой и на каждом турнире от них ожидают медалей. А вот Олег Антонов в заявку на турнир не попал. Доигровщик проиграл конкуренцию не только в «Урале», но в сборной.

Сюрпризы могут преподнести Сербия и Болгария, но этим командам, очевидно, не хватает глубины состава. Поэтому борьбу за победу на чемпионате Европы поведут четыре главных фаворита, включая сборную Россию.

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