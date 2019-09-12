На то и Волков. Россия победила Турцию на старте чемпионате Европы

С КОБЗАРЕМ И БЕЗ ПОЛЕТАЕВА

Накануне первого матча сборной России на континентальном первенстве почти весь состав легко угадывался за исключением позиции связующего. В итоге роль основной связки досталась капитану кемеровского «Кузбасса» Игорю Кобзарю, а олимпийский чемпион Александр Бутько остался в запасе.

Но главный тренер Туомас Саммелвуо удивил тем, что выпустил с первых минут Максима Михайлова. Конечно, никаких сомнений в мастерстве лидера казанского «Зенит» ни у кого нет, но очень здорово этим летом играл Виктор Полетаев.

Выбор блокирующих, вероятно, будет меняться к каждому новому матчу. Первыми свои шансы получили Иван Яковлев и Артем Вольвич. Также вышли Егор Клюка и Дмитрий Волков, без которых сборную представить очень сложно.

НАЧАЛО МАТЧА

В составе сборной Турции только один знакомый для российских болельщиков игрок – связующий Арслан Экши, который позапрошлый сезон провел в новосибирском «Локомотиве».

Экши является основным игроком сборной Турции, и ее капитаном. Но его переход в российский клуб в 2017 году вызывал недоумение, а уровень оставил желать лучшего. Поэтому от турков подвигов никто не ждал.

Тем более что сборная России сразу оторвалась от соперника на четыре очка (6:2). Комфортный отрыв держался до середины первого сета, а затем он стал огромным, когда на подачу вышел Волков.

Доигровщик сборной России выполнил три эйса и в итоге россияне повели в десять очков (17:7). Концовка партии прекратилась в формальность, а россияне держали концентрацию на пределе, ошибившись на этом отрезке пять раз (и только на подаче). В остальном подопечные Саммелвуо действовали безупречно.

В хорошем темпе игра продолжалась и во втором сете. До счета 17:13 у сборной России не возникало никаких проблем. Но на усиление подачи вышел Йигит Гюльмезоглу. Он дважды выполнил эйс, и выбил из приема принимающих, что позволило туркам сравнять счет. В эти минуты не лучшим образом действовали Клюка и Вольвич, а соперник впервые в матче вышел вперед при счете 21:20. В результате россияне «подарили» партию турков, ошибившись девять раз.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Никаких изменений в составе сборной России в третьем сете не произошло. Причем Полетаев и Дмитрий Мусэрский всю игру провели на скамейке, а первую замену главный тренер россиян сделал при счете 14-10 в пользу своей команды.

На площадке появился Бутько. Добавим, что его появление на площадке не стало следствием неудачной игры Кобзаря. Игорь двумя эпизодами ранее выполнил эйс и «держал» подачу. Но Александр хорошо вошел в игру и при нем россияне увеличили отрыв, что позволило появиться на концовку партии 21-летнему Антону Семышеву.

В четвертой партии россияне сразу сделали хороший рывок. И при счете 18:11 в составе сборной России дебютировал 24-летний либеро Евгений Андреев. Российская команда спокойно довела матч до победы. Решающим оказалось преимущество россиян на блоке (9-3) и на подаче (14-4), а самым результативным игроком встречи стал Волков с 16-ю очками.

В пятницу сборная России проведет второй матч на чемпионате Европы. Соперником россиян станут белорусы.

Чемпионат Европы. Группа C

Россия – Турция – 3-1 (25:13, 23:25, 25:17, 25:15)

Россия: Волков (16), Михайлов (13), Клюка (13), Яковлев (10), Вольвич (8), Кобзарь (4), Голубев – Бутько (4), Семышев (1), Андреев (л).

Турция: Лагумджая (15), Гюльмезоглу (7), Карасу (6), Унвер (5), Экши (2), Гюнеш (2), Дене (либеро) – старт, Мерт (либеро), Кескин (2), Авджи (1), Гюнгор (0), Саваш (1), Улу (1), Той (1).

12 сентября. Любляна.

Время матча: 1 час и 34 минуты