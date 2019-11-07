Олег Стояновский: Ждите победы футболистов в 2038-м

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Сейчас у ребят отпуск, вот Олег Стояновский и заглянул на огонек в пресс-пресс «Советского спорта».

«ЧУВСТВУЮ ЛИ СЕБЯ КОРОЛЕМ ПЕСКА? СОВСЕМ ЧУТЬ-ЧУТЬ»

– Вы только что вернулись из Софии, где вам вручили приз.

– Это была церемония вручения призов Европейской конфедерации волейбола. Нас с Вячеславом наградили как лучшую команду года в пляжном волейболе. Награда называется «Короли песка».

– Ну и как: успели почувствовать себя королем?

– Пока не до конца, разве что совсем чуть-чуть.

– Когда пришло ощущение после победы в Гамбурге: я – чемпион мира?

– Нужно было время для осознания этого факта. Пару дней на это потребовалось.

– Как отметили исторический успех?

– Скромно – сходили со Славой в ресторан. У нас утром был самолет в Швейцарию, в Гштаде мы должны были выступать на пятизвездочном турнире. Конечно, чемпионат мира отнял много сил, но отказаться от турнира уже было нельзя. Это делается заранее, иначе крупный штраф. Какой? Не знаю, но, думаю, несколько тысяч долларов.

– А какой приз за победу в пятизвездочном турнире?

– Сорок тысяч долларов на двоих.

– После триумфа в Гамбурге у вас была еще одна большая победа в финале Мирового тура в начале сентября в Риме. По уровню эти турниры сопоставимы?

– Да, там были те же соперники, с которыми мы встречаемся в течение всего года. Все они участвовали и в чемпионате мира.

– Где было легче – в Гамбурге или в финале Мирового тура?

– Не знаю, где было легче. Чемпионат мира длился 10 дней, а финал Мирового тура – четыре. Думаю, в Риме было сложнее из-за того, что меньше времени на отдых и восстановление.

– В этом сезоне вы выиграли два главных старта, занимали высокие места на других турнирах. Что можно купить на заработанные в успешный сезон призовые?

– Хорошую машину, даже премиум-класса, но подержанную. Квартиру в Москве? Нет, максимум комнату.

«МЫ – ПОЛЯРНЫЕ ПЛЯЖНИКИ»

– Можете составить рейтинг лучших пляжей мира?

– Мы не всегда играем на пляжах, часто это площадки в центре города. Но на многих пляжах я бывал, поэтому попробую. Первым на ум приходит Копакабана в Рио – очень красиво. В Пхукете хороший пляж. В Санта-Монике в Америке замечательный пляж, в Майами.

– Мы видели новость о церемонии в Софии, где вас называли «пляжниками Ямала»? Необычное словосочетание.

– Да, звучит необычно для нашего вида спорта, но мы представляем клуб «Факел» из Нового Уренгоя, а это Ямал. Поэтому называем себя полярными пляжниками.

– А на самом Ямале бывали?

– Совсем недавно мы вместе с командой по классическому волейболу ездили в небольшой тур по городам Ямала, участвовали в мастер-классах в Салехарде и Лабытнанги. Нам понравилось. Температура? Это было в двадцатых числах сентября, температура была около нуля. Но снег уже шел.

Кстати, в Салехарде находится самый северный пляж в мире. Но, говорят, играть там летом не очень комфортно – довольно прохладно плюс мешают насекомые. Сейчас там строится большой спортивный комплекс, в котором будет зал и для пляжного волейбола.

– Как вам местная природа?

– Очень красиво! Из Салехарда в Лабытнанги ходит паром. Как только пришвартовались, нас там по традиции встретили хлебом-солью. А в Салехарде свозили к монументу, где проходит 66-я параллель. Это граница Северного полярного круга.

– Сейчас набирает популярность волейбол на снегу. Как относитесь к такой экзотике?

– Сам не играл, видел только трансляции в интернете. Хорошо, что там формат три на три, потому что на снегу сложно перемещаться. Но пробовать не хочу, у меня есть свой любимый вид спорта.

– Раньше пляжники поддерживали форму в классическом волейболе.

– Мы сосредоточены полностью на своем виде. Просто раньше не было условий для пляжного волейбола. Сейчас в Москве и в России в целом много залов для нашего вида – в Питере, Архангельске, Белгороде. Мы тренируемся в межсезонье в Анапе, где крытый зал, и в Сочи – там открытий корт.

– Какие планы на оставшуюся часть года?

– Отпуск заканчивается. 1 ноября Слава улетел на сбор на Тенерифе. Я присоединюсь к нему 9-го. В начале сбора мы работаем раздельно – защитники и блокирующие. Потом небольшая пауза – и полетим в Анапу, там продолжим подготовку.

– Куда ездили отдыхать?

– Никуда не ездил. Для меня лучший отдых – дома. За год так налетаешься, что хочется просто побыть дома.

– Пляжи вам, видимо, надоели? Какой отдых предпочитаете?

– Не могу сказать, что от пляжей тошнит. Люблю и на отдыхе в пляжный волейбол поиграть. Это пловцов, возможно, от воды тошнит. У нас же игровой вид, развлечение, от него не устаешь.

«КАВАЙ КЛАССНЫЙ ИГРОК, НО БОЛЬШЕ НРАВИТСЯ ЛЕБРОН»

– Как относятся к пляжникам игроки из классического волейбола? Высокомерия нет?

– Раньше было такое отношение. Сейчас пляжников воспринимают всерьез. Но разница в зарплатах существует. Это объясняется спросом: классики собирают большие залы, у них больше болельщиков. Но с точки зрения телекартинки мы не менее привлекательны, у нас и матчи короче, а значит – динамичнее. Радует, что пляжного волейбола все больше на федеральных каналах. А, к примеру, чемпионат мира в Гамбурге транслировался на более чем сто стран.

– У вас были мысли подписать контракт с клубом из классического волейбола? Все-таки это другие деньги.

– Не было. Либо ты становишься лучшим в пляжном волейболе, либо, как правило, середнячком в классическом. Это разные виды спорта. Мне нравится пляжный волейбол, и в этом плане ничего не хочу менять. Лучше я поезжу по теплым странам, чем целый год играть где-нибудь в Сибири. И потом, у нас тоже можно прилично зарабатывать, если хорошо играть.

– В баскетболе еще больше зарабатывают. С вашим ростом (207 см) могли бы играть даже на позиции центрового.

– Не думаю, что моего роста достаточно для центра. Баскетбол мне нравится. Если б можно было вернуться в детство, возможно, попробовал бы им заняться. Но такого выбора не было: отец всегда любил волейбол, поэтому сразу отвел меня в волейбольную школу. Мне все понравилось, и никогда не думал что-то менять.

– Знакомы с кем-то из баскетболистов?

– Нет. Я за нашим баскетболом меньше слежу, а вот за НБА – пристально.

– Тогда вопрос: кто сильнее – «Лейкерс» или «Клипперс»?

– На данный момент «Клипперс», но, думаю, в перспективе «Лейкерс» будет выглядеть лучше. Многое зависит от удачных обменов. До марта времени много, можно полсостава поменять.

– Сейчас все без ума от Кавая Ленарда… Он даже снялся в рекламе нового «Терминатора».

– Да, Кавай классный игрок, но мои симпатии на стороне Леброна Джеймса.

– Это понятно: он король (прозвище Леброна – Король Джеймс. – Прим. ред.) и вы теперь король…

– Это так, – смеется Олег. – Но симпатизирую ему не поэтому. Мне нравится, как он относится к себе, столько лет находится на вершине. Леброну скоро 35, многие его ровесники уже закончили, а он наверняка опять будет претендовать на звание лучшего игрока лиги.

– Можете представить, что через 12 лет вы все еще будете одним из сильнейших пляжников мира?

– Конечно, могу. Перед глазами пример американца Фила Дальхаузера. Ему сейчас 39 лет, и еще пару лет назад он считался лучшим блокирующим мира.

«НЕДАВНО МЕНЯ УЗНАЛИ В БАНЕ»

– Как расшифровывается аббревиатура LIMS – знаете?

– Не знаю. Что это?

– Даем добавочное слово – допинг.

– Понял, да, слышал про LIMS.

– Сейчас Всемирное антидопинговое агентство как раз изучает, какие изменения были внесены в базу данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Санкции могут быть серьезными, вплоть до отстранения от Олимпиады в Токио. Следите за этой темой?

– Слежу, очень не хотелось бы пропускать Олимпиаду. Прецедент уже был, и наказание может быт достаточно жестким. Многие готовятся к Олимпийским играм всю жизнь. Очень хотелось бы, чтобы ситуация разрешилась положительно.

– Вас эта ситуация нервирует?

– Нервирует, но я не могу на нее повлиять. Допинг в пляжном волейболе большая редкость, потому что он не поможет повысить результаты. Из-за допинга ты не улучшишь технику, не станешь быстрее соображать на площадке. Мне известен лишь один случай допинга, когда итальянская пара отобралась на Олимпиаду в Рио, а затем у одной из девушек нашли допинг. Вторая пара, которая стояла ниже в рейтинге, возмутилась и потребовала их отправить на Олимпиаду. Тогда местная федерация приняла решение заменить допингершу на другого игрока. Видимо, из-за этого с нынешнего цикла олимпийские путевки перестали быть именными, спортсмены завоевывают их для страны.

– Вас часто проверяют на допинг?

– На соревнованиях – постоянно. К Славе однажды допинг-офицеры нагрянули в шесть утра, а у него как раз накануне ребенок родился. Понятно, какая была реакция на этот визит.

– Красильников на правах более опытного ведущий в вашей паре?

– Я прислушиваюсь к его советам, но на площадке мы равны, выполняем одинаковую работу.

– Вас узнают на улице?

– Сейчас иногда узнают. Вот недавно в бане узнали, даже дали скидочную карточку. Теперь буду париться со скидкой.

«В САМОЛЕТЕ ВЫБИРАЕМ МЕСТА ВОЗЛЕ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА»

– После школы вы поступили в МВТУ имени Баумана. Необычный выбор для спортсмена.

– Я не знал, получится ли у меня что-то в спорте. Но затем карьера стала развиваться, стало тяжело совмещать учебу и спорт. Пришлось выбирать.

– Поступить в Бауманку непросто.

– Согласен, но я хорошо учился в школе. На ЕГЭ набрал 211 баллов по трем предметам. Этого хватило для поступления.

– Почему выбрали именно этот вуз?

– Мои родители хорошо учились и от меня требовали того же. С математикой у меня все было нормально, поэтому выбрал технический вуз.

– В Бауманке раньше была хорошая волейбольная команда.

– И сейчас есть. Но ребята из команды встретили меня без восторга. Я был мастером спорта, там – максимум кандидаты. Напрасно они ревниво ко мне отнеслись, я и не планировал за них играть. У меня уже был контракт с пляжным клубом.

– Как родители отнеслись к тому, что вы бросили вуз?

– Стало понятно, что у меня есть будущее в спорте. Папа всегда был за то, чтобы я занимался тем, что мне больше нравится. Мама была за продолжение учебы.

– Вы как-то сказали, что не любите женский пляжный волейбол. Девчонки не обиделись на эти слова?

– Я так не говорил. Меня спросили, смотрю ли я женский волейбол. Я ответил, что мужской мне кажется интереснее. Многие женщины мое мнение разделяют. Там меньше физики, меньше агрессии. Понятно, что мужчины сильнее. Это как в теннисе. Сотая ракетка мира у мужчин всегда обыграет лучших теннисисток мира просто за счет того, что он банально сильнее физически.

– Но зрителям в женском волейболе больше нравится не столько содержание игры, а сами участницы, их форма.

– Это часть шоу, и это хорошо, потому что работает на популярность пляжного волейбола.

– Мы говорили о лучших пляжах, а любимые города, в которых проводятся турниры Мирового тура, у вас есть?

– Нет, нравится вся Европа в целом, ее архитектура. Одинаково нравятся и большие города, и маленькие. Америка тоже нравится, но слишком далеко лететь. С моим ростом – это дополнительное испытание.

– В Америку летаете бизнес-классом?

– Экономом, бизнесом слишком накладно. Но мы уже столько налетали, у нас есть золотые карточки авиакомпаний. Это дает возможность выбрать места рядом с аварийным выходом. Можно ноги вытянуть, поспать.

«РОНАЛДУ – ВЕЛИКИЙ ФУТБОЛИСТ, НО В ИГРЕ МЕССИ БОЛЬШЕ МАГИИ»

– Как расслабляетесь между матчами?

– Смотрим кино, ютюб-каналы. Достопримечательности получается посмотреть только после турнира, это отвлекает, забирает энергию, которую нельзя расплескивать. Когда уже все закончилось, можем посмотреть город, иногда переоформляем билеты, чтобы улететь позже.

– Какие каналы смотрите на ютюбе?

– Про технику, про баскетбол. BadComedian смотрю, у него остроумные обзоры фильмов. В этой нише у него конкурентов нет.

– Какие последние фильмы произвели наибольшее впечатление?

– «Зеленая книга», очень хорошее кино. «Чернобыль» понравился.

– В вашем инстаграме несколько фотографий с игроками сборной России по футболу. Где вы с ними встретились?

– Артем Дзюба видел наш матч в финале чемпионата мира. Ему понравилась наша игра, он попросил эсэмэмщика сборной позвать меня в гости, и тот пригласил меня в Новогорск перед матчами с Шотландией и Кипром.

– О чем говорили с Дзюбой?

– Мы коротко пообщались, обсудили пляжный волейбол, футбол.

– Футбол смотрите?

– Конечно, в прошлом году старался не пропускать матчи нашей сборной на чемпионате мира. А игру с испанцами смотрел в фан-зоне в Гостином дворе в большой толпе вместе с болельщиками. Очень понравилось, тем более волшебная нога Акинфеева помогла нам выиграть.

– Любимый футболист у вас есть?

– Обычно выбор в последние годы стоит между Криштиану Роналду и Лионелем Месси. Роналду – великий футболист, который сам себя сделал. Но в игре Месси больше магии. Смотришь на его игру – кажется, что так все легко у него получается. Это привлекает.

– Наши пляжники до нынешнего года никогда не были чемпионами мира. Этим летом вы эту традицию прервали. Футболисты могут стать чемпионами мира?

– В нашем футболе каждые десять лет происходит всплеск результатов. В 2008 году была бронза чемпионата Европы. Через десять лет сборная дошла до четвертьфинала на чемпионате мира. Если эта закономерность работает, думаю, в 2038-м можем ждать большой победы.