Лучший клуб России определили… голосованием. Нас ждет парад «бумажных чемпионов»?

Волейболисты начать плей-офф до всеобщего карантина толком не успели. Команды, занявшие в регулярном чемпионате места с третьего по десятое (первые два клуба – «Локо» и казанский «Зенит» – по регламенту сразу выходили в «Финал шести»), разбились на пары, сыграли по одному из двух матчей – и все, красный свет.

Зато в женской суперлиге состоялись все игры 1/4 финала и первые в рамках 1/2. Хорошо хоть, что туда вышли именно те четыре клуба, которые были лучшими в «регулярке». Интересно, что запели бы в ВФВ, не вытащи «Уралочка» оба тай-брейка в четвертьфинале с «Сахалином»?

Понятно, что волей-федерации волей-неволей надо было как-то выкручиваться. Шансов доиграть чемпионат уже никаких, а по его итогам распределяются не только российские медали, но и места в еврокубках на следующий сезон. От этого никуда не денешься.

И все же «назначение» чемпионов по итогам клубного голосования – по-моему, перебор. Можно было просто раздать путевки в континентальные турниры, а российский титул объявить неразыгранным. Кстати, регулярное первенство, принесшее золото Новосибирску (впервые в истории) и Казани было не двух, а полуторакруговым, там не все встречались друг с другом как дома, так и на выезде. И единственный матч с «Зенитом» «Локо» проиграл, причем у себя.

БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЧЕРТОВА ДЮЖИНА

Волейбол – это только первый прецедент, один вид спорта из многих. И у него за плечами хотя бы имелась законченная «регулярка». А что теперь делать Андрею Кириленко и его баскетбольной федерации? Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, которому пришлось остановить турнир в самом разгаре, задолго до плей-офф, подумал-подумал, да и аннулировал сезон целиком, спихнув определение чемпиона России на РФБ – мол, это их забота.

Кириленко тоже оказался не лыком шит. Вскоре последовало ответное заявление: да, по регламенту мы утверждаем итоги ЧР, но после того, как их в федерацию представит Единая лига. А она пока что-то ни гу-гу.

Ох, хитрецы… Объяснить это соревнование «шарик налево-шарик направо» совсем несложно: оба не хотят брать на себя решение, которое, во-первых, мало что значит и, во-вторых, непременно вызовет негативную реакцию. При любом выборе.

Положение в Единой лиге ВТБ на момент прекращения регулярного чемпионата 1. Химки – 18 побед-1 поражение

2. ЦСКА – 15-4

3. Локомотив-Кубань – 14-6

4. УНИКС – 12-6

5. Зенит – 8-10

6. Парма – 8-10

7. Зелена Гура – 8-11

8. Калев – 8-12

9. Енисей – 7-11

10. Астана – 7-11

11. Нижний Новгород – 7-11

12. Автодор – 5-13

13. Цмоки-Минск – 4-15

Как видите, привести эти 13 команд к единому знаменателю практически нереально. Количество сыгранных матчей варьируется от 18 до 20.

С другой стороны, лидерство «Химок» выглядит весьма уверенным. Чтобы остаться на первом месте им достаточно было выиграть три из пяти последних матчей.

Со стороны третьей календарь у подмосковного клуба был далеко не сахарным: единственная домашняя встреча, причем с «Зенитом», и четыре гостевых – в Польше, Перми, Краснодаре и Москве.

Зато с четвертой в запасе у химчан имелась победа над ЦСКА в первом круге с разницей «+16», а значит и хорошие виды на положительный баланс по сумме двух личных встреч – на случай итогового равенства по победам.

Видите, какая мешанина?

Бесспорно, если бы матчи продолжались, шансы «Химок» выиграть «регулярку» были бы самыми высокими. Но в то же время и отнюдь не стопроцентными.

Хотя и это – не главное. А что тогда?

То, что первое место в двухкруговом регулярном первенстве не дает чемпионский титул. Это всего лишь первый номер «посева» в плей-офф, преимущество своей площадки в каждом из раундов. И все, кто в теме, прекрасно понимали: для ЦСКА это не самоцель. Будет – хорошо, нет – не смертельно, потом разберемся в сериях на вылет. Кстати, шесть лет назад армейцы уже проигрывали «регулярку» «Химкам» и УНИКСу. После чего подмосковная команда вылетела уже в 1/4, а казанская со «своим полем» в полуфинале получила 0-3. Разумеется, от ЦСКА, который опять стал чемпионом.

«ЖАЛЬГИРИС», «УРАЛ-ГРЕЙТ» И «ЭФЕС»

Мне самому до тошноты надоели их победы на внутренней арене. Кому понравится, если один клуб выигрывает 17 чемпионатов подряд? И мне очень даже нравилась игра «Химок» в нынешнем сезоне. По красоте атак, по их организации это без вопросов была лучшая команда в стране. И она вполне могла бы «зарубиться» с ЦСКА в финале плей-офф. Однако фаворитами там все равно были бы армейцы. Хотя бы потому, что последним в мире клубом, выигравшим у ЦСКА серию до трех побед, до сих пор остается великий «Жальгирис» с Сабонисом, и было это тридцать с лишним лет тому назад. Даже «Урал-Грейту» начала «нулевых» – единственному клубу, сумевшему отнять у армейцев звание российского чемпиона, – это не удавалось. Тогда играли из трех матчей, а не из пяти.

Хотя тот «Урал-Грейт» – все равно чемпион. Потому что обыграл, превзошел ЦСКА. И не в отдельном матче, который в турнирном смысле мало что значит, а в плей-офф, во всем турнире. О «Химках» этого, как ни крути, сказать пока нельзя. Что косвенно подтверждается и показателями двух клубов в Евролиге-2019/20 - 19:13 по числу побед в пользу москвичей. Именно ради этого они порой жертвовали текущими результатами в Единой лиге.

Кстати, на еврокубки следующего сезона, давившие на волейбольную федерацию, у РФБ оглядываться нет нужды. В баскетболе сейчас нет стройной системы континентальных турниров, и состав участников Евролиги определяется ей по особым правилам, а иногда и откровенно на глазок. Они там в Барселоне пока упрямятся и тянут резину, не желая отменять сезон. Но если все-таки придется, то было бы логично оставить все 18 клубов «на второй год». И я очень сильно удивлюсь, если лидирующему сейчас в Евролиге «Эфесу» присудят «бумажное» чемпионство – пусть в тамошней «регулярке» количество сыгранных матчей сейчас у всех одинаковое. Это будет просто курам на смех, полная профанация.

БИАТЛОН, «ЛИВЕРПУЛЬ» И «ФОРМУЛА-1»

Вообще это любопытная тема: нужно или нет называть победителя в соревнованиях, прерванных по форс-мажорным причинам. И я вовсе не утверждаю, что чемпиона там не может быть никогда. Да, если биатлонную гонку останавливают в середине из-за погоды, то, конечно, никаких официальных результатов не фиксируют. Но когда в марте отменяли последние полтора этапа КМ, никому не пришло в голову аннулировать всю борьбу в общем зачете и объявить Большой хрустальный глобус неразыгранным. Кому бы он ни достался – Мартену Фуркаду или Йоханнесу Бе.

Или возьмем «Формулу-1». Представьте: последний Гран-при года отменяют из-за жуткого ливня – но чемпион-то, согласитесь, все равно есть. Тот кто лидировал по сумме предыдущих этапов. А вот другой пример: гонка не уложилась в два часа и места-очки-призы распределяются по текущему положению – на тот момент, когда лимит времени истек. Неважно кто сколько кругов прошел и сколько пит-стопов сделал.

Разве это не то же самое, что сейчас с «Химками»?

Нет, не «то же» – и вот почему. Дело в том, что о «правиле двух часов» все пилоты с их механиками-командами знали еще до старта. А коронавирус загнал нас в ситуацию принципиально другую, когда все прежние регламенты и стратегии разом обратились в ничто. Я ж говорю, форс-мажор!

Что же делать? Думаю, вы уже поняли: единого для всех «рецепта по чемпионам во время эпидемии» не существует. Нужно решать по ситуации, в каждом конкретном случае. Самый головоломный, похоже, случился в английской футбольной лиге, где «Ливерпуль» оторвался от всех на 25 очков, но у «Манчестер Сити» еще есть шансы его догнать. Чисто теоретические – и тем не менее.

Лично мне абсолютно начхать на британский футбол. Однако, проведя несколько часов за обдумыванием-написанием данной статьи, я на все сто процентов уверен, что «Ливерпуль» – чемпион, а «Химки» – нет. Заодно с волейбольными Новосибирском и Казанью.