Лучший клуб России определили… голосованием. Нас ждет парад «бумажных чемпионов»? - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 марта 2020 14:30ВолейболТигай Лев

Лучший клуб России определили… голосованием. Нас ждет парад «бумажных чемпионов»?

Федерация волейбола аннулировала результаты недоигранного плей-офф. Чемпионами объявлены новосибирский «Локомотив» и казанское «Динамо».

Волейболисты начать плей-офф до всеобщего карантина толком не успели. Команды, занявшие в регулярном чемпионате места с третьего по десятое (первые два клуба «Локо» и казанский «Зенит» по регламенту сразу выходили в «Финал шести»), разбились на пары, сыграли по одному из двух матчей – и все, красный свет.

Зато в женской суперлиге состоялись все игры 1/4 финала и первые в рамках 1/2. Хорошо хоть, что туда вышли именно те четыре клуба, которые были лучшими в «регулярке». Интересно, что запели бы в ВФВ, не вытащи «Уралочка» оба тай-брейка в четвертьфинале с «Сахалином»?

Понятно, что волей-федерации волей-неволей надо было как-то выкручиваться. Шансов доиграть чемпионат уже никаких, а по его итогам распределяются не только российские медали, но и места в еврокубках на следующий сезон. От этого никуда не денешься.

И все же «назначение» чемпионов по итогам клубного голосования по-моему, перебор. Можно было просто раздать путевки в континентальные турниры, а российский титул объявить неразыгранным. Кстати, регулярное первенство, принесшее золото Новосибирску (впервые в истории) и Казани было не двух, а полуторакруговым, там не все встречались друг с другом как дома, так и на выезде. И единственный матч с «Зенитом» «Локо» проиграл, причем у себя.

БАСКЕТБОЛЬНАЯ ЧЕРТОВА ДЮЖИНА

Волейбол это только первый прецедент, один вид спорта из многих. И у него за плечами хотя бы имелась законченная «регулярка». А что теперь делать Андрею Кириленко и его баскетбольной федерации? Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, которому пришлось остановить турнир в самом разгаре, задолго до плей-офф, подумал-подумал, да и аннулировал сезон целиком, спихнув определение чемпиона России на РФБ – мол, это их забота.

Кириленко тоже оказался не лыком шит. Вскоре последовало ответное заявление: да, по регламенту мы утверждаем итоги ЧР, но после того, как их в федерацию представит Единая лига. А она пока что-то ни гу-гу.

Ох, хитрецы… Объяснить это соревнование «шарик налево-шарик направо» совсем несложно: оба не хотят брать на себя решение, которое, во-первых, мало что значит и, во-вторых, непременно вызовет негативную реакцию. При любом выборе.

Положение в Единой лиге ВТБ на момент прекращения регулярного чемпионата

1. Химки – 18 побед-1 поражение
2. ЦСКА – 15-4
3. Локомотив-Кубань – 14-6
4. УНИКС – 12-6
5. Зенит – 8-10
6. Парма – 8-10
7. Зелена Гура – 8-11
8. Калев – 8-12
9. Енисей – 7-11
10. Астана – 7-11
11. Нижний Новгород – 7-11
12. Автодор – 5-13
13. Цмоки-Минск – 4-15

Как видите, привести эти 13 команд к единому знаменателю практически нереально. Количество сыгранных матчей варьируется от 18 до 20.

С другой стороны, лидерство «Химок» выглядит весьма уверенным. Чтобы остаться на первом месте им достаточно было выиграть три из пяти последних матчей.

Со стороны третьей календарь у подмосковного клуба был далеко не сахарным: единственная домашняя встреча, причем с «Зенитом», и четыре гостевых – в Польше, Перми, Краснодаре и Москве.

Зато с четвертой в запасе у химчан имелась победа над ЦСКА в первом круге с разницей «+16», а значит и хорошие виды на положительный баланс по сумме двух личных встреч – на случай итогового равенства по победам.

Видите, какая мешанина?

Бесспорно, если бы матчи продолжались, шансы «Химок» выиграть «регулярку» были бы самыми высокими. Но в то же время и отнюдь не стопроцентными.

Хотя и это не главное. А что тогда?

То, что первое место в двухкруговом регулярном первенстве не дает чемпионский титул. Это всего лишь первый номер «посева» в плей-офф, преимущество своей площадки в каждом из раундов. И все, кто в теме, прекрасно понимали: для ЦСКА это не самоцель. Будет – хорошо, нет – не смертельно, потом разберемся в сериях на вылет. Кстати, шесть лет назад армейцы уже проигрывали «регулярку» «Химкам» и УНИКСу. После чего подмосковная команда вылетела уже в 1/4, а казанская со «своим полем» в полуфинале получила 0-3. Разумеется, от ЦСКА, который опять стал чемпионом.

«ЖАЛЬГИРИС», «УРАЛ-ГРЕЙТ» И «ЭФЕС»

Мне самому до тошноты надоели их победы на внутренней арене. Кому понравится, если один клуб выигрывает 17 чемпионатов подряд? И мне очень даже нравилась игра «Химок» в нынешнем сезоне. По красоте атак, по их организации это без вопросов была лучшая команда в стране. И она вполне могла бы «зарубиться» с ЦСКА в финале плей-офф. Однако фаворитами там все равно были бы армейцы. Хотя бы потому, что последним в мире клубом, выигравшим у ЦСКА серию до трех побед, до сих пор остается великий «Жальгирис» с Сабонисом, и было это тридцать с лишним лет тому назад. Даже «Урал-Грейту» начала «нулевых» единственному клубу, сумевшему отнять у армейцев звание российского чемпиона, это не удавалось. Тогда играли из трех матчей, а не из пяти.

Хотя тот «Урал-Грейт» все равно чемпион. Потому что обыграл, превзошел ЦСКА. И не в отдельном матче, который в турнирном смысле мало что значит, а в плей-офф, во всем турнире. О «Химках» этого, как ни крути, сказать пока нельзя. Что косвенно подтверждается и показателями двух клубов в Евролиге-2019/20 - 19:13 по числу побед в пользу москвичей. Именно ради этого они порой жертвовали текущими результатами в Единой лиге.

Кстати, на еврокубки следующего сезона, давившие на волейбольную федерацию, у РФБ оглядываться нет нужды. В баскетболе сейчас нет стройной системы континентальных турниров, и состав участников Евролиги определяется ей по особым правилам, а иногда и откровенно на глазок. Они там в Барселоне пока упрямятся и тянут резину, не желая отменять сезон. Но если все-таки придется, то было бы логично оставить все 18 клубов «на второй год». И я очень сильно удивлюсь, если лидирующему сейчас в Евролиге «Эфесу» присудят «бумажное» чемпионство – пусть в тамошней «регулярке» количество сыгранных матчей сейчас у всех одинаковое. Это будет просто курам на смех, полная профанация.

БИАТЛОН, «ЛИВЕРПУЛЬ» И «ФОРМУЛА-1»

Вообще это любопытная тема: нужно или нет называть победителя в соревнованиях, прерванных по форс-мажорным причинам. И я вовсе не утверждаю, что чемпиона там не может быть никогда. Да, если биатлонную гонку останавливают в середине из-за погоды, то, конечно, никаких официальных результатов не фиксируют. Но когда в марте отменяли последние полтора этапа КМ, никому не пришло в голову аннулировать всю борьбу в общем зачете и объявить Большой хрустальный глобус неразыгранным. Кому бы он ни достался Мартену Фуркаду или Йоханнесу Бе.

Или возьмем «Формулу-1». Представьте: последний Гран-при года отменяют из-за жуткого ливня – но чемпион-то, согласитесь, все равно есть. Тот кто лидировал по сумме предыдущих этапов. А вот другой пример: гонка не уложилась в два часа и места-очки-призы распределяются по текущему положению – на тот момент, когда лимит времени истек. Неважно кто сколько кругов прошел и сколько пит-стопов сделал.

Разве это не то же самое, что сейчас с «Химками»?

Нет, не «то же» и вот почему. Дело в том, что о «правиле двух часов» все пилоты с их механиками-командами знали еще до старта. А коронавирус загнал нас в ситуацию принципиально другую, когда все прежние регламенты и стратегии разом обратились в ничто. Я ж говорю, форс-мажор!

Что же делать? Думаю, вы уже поняли: единого для всех «рецепта по чемпионам во время эпидемии» не существует. Нужно решать по ситуации, в каждом конкретном случае. Самый головоломный, похоже, случился в английской футбольной лиге, где «Ливерпуль» оторвался от всех на 25 очков, но у «Манчестер Сити» еще есть шансы его догнать. Чисто теоретические – и тем не менее.

Лично мне абсолютно начхать на британский футбол. Однако, проведя несколько часов за обдумыванием-написанием данной статьи, я на все сто процентов уверен, что «Ливерпуль» чемпион, а «Химки» – нет. Заодно с волейбольными Новосибирском и Казанью.

«В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Разыскивается «русская Нильссон». Кто у нас может перейти из лыж в биатлон? Решение одной из сильнейших лыжниц мира Стины Нильссон сменить вид спорта породило новую волну разговоров: может, что-то подобное стоит осуществить и в России? 31.03.2020 11:01 Биатлон Тигай Лев, Волохов Юрий
Не будет даже Хабиба. Бой Нурмагомедов – Фергюсон на грани срыва «Советский спорт» о новом повороте в истории поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 29.03.2020 16:00 ММА Усачев Владислав
Кевин Ли: Много политики было в процессе организации боя с Махачевым и я выбрал Оливейру Американский боец Кевин Ли перед боем против бразильца Чарльза Оливейры на турнире UFC Fight Night 170 дал небольшое интервью, в котором рассказал, почему отказался от поединка против россиянина Ислама Махачева. 14.03.2020 11:30 ММА Ващенко Сергей
Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев
«Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай
В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий
Крылов победил Уокера, Кунченко опять проиграл. Лучшие моменты турнира UFC в Бразилии (видео) В столице Бразилии прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 170. 15.03.2020 09:30 ММА Ващенко Сергей
Пойдет ли Атюшов на 25-й «круг»? Ветеран может установить отечественный рекорд долгожительства Профессор Игорь Ларионов в эмоциональном интервью по горячим следам МЧМ-2020 заявил: «В КХЛ засилье ветеранов». 30.03.2020 21:57 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
15:36 Футбол «Манчестер Сити» предложит 80 млн евро за Иско
15:20 Футбол УЕФА рассматривает возможные даты возобновления европейских чемпионатов
15:04 Футбол Андрей Ещенко: Думаю, игроки «Спартака» пойдут на сокращение зарплаты
14:44 Футбол «Интер» не продлит аренду Алексиса Санчеса
14:26 Футбол Вертонген отказался продлевать контракт с «Тоттенхэмом»
14:08 Футбол «Тоттенхэм» отправил в отпуск более 500 сотрудников
13:48 Футбол Милик может покинуть «Наполи» этим летом
13:21 Бокс Тренер клуба «Ахмат»: Емельяненко считает Грозный самым безопасным местом
13:01 Футбол «Реал» может купить 16-летнего игрока «Лиона»
12:38 Футбол Илья Геркус: Дай бог чтобы первенство РПЛ возобновилось в конце мая
12:17 Футбол «МЮ» заинтересовался Вальверде
12:09 Футбол «Вулверхэмптон» оценил Рауля Хименеса в 80 млн фунтов
11:40 Футбол Нобель Арустамян: Сезон в РПЛ возобновится не ранее 30 мая
11:11 Футбол Больница в Порту получила 150 тысяч масок от футболистов
11:04 Футбол Руслан Малиновский: Кто считает коронавирус шуткой, тот идиот
10:53 Футбол «Ювентус» может продать Роналду
10:21 Биатлон Апрельские сборы биатлонистов отменены
10:12 Футбол Алаба отклонил предложение «Баварии» о новом контракте
09:59 Футбол «Ньюкасл» уволил персонал
09:25 Футбол «Боруссия» может купить игрока «Гента»
В Хабаровском крае увеличилось количество больных коронавирусом
Радий Хабиров ввел режим самоизоляции для всех жителей Башкирии из-за коронавируса
«Как в клетке». Чем занимаются тагильчане в самоизоляции из-за коронавируса
В омских гостиницах изолировали постояльцев. Сколько их и как они живут
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Путин посетил клуб дзюдо «Турбостроитель», в котором тренировался в юности
Футбол под ударом. Могут ли сборную России лишить Евро-2020 и ЧМ-2022
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика