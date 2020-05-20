Карполь подал заявку на рекорд Гиннесса. А кого он опередил? - Советский спорт
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20 мая 2020 10:09ВолейболСергеев Иван

Карполь подал заявку на рекорд Гиннесса. А кого он опередил?

82-летний Николай Карполь продолжит тренировать волейболисток «Уралочки» и в следующем сезоне. Никто в мире не руководил одним клубом так долго – более полувека.

В это трудно поверить, но Николай Васильевич возглавил клуб из Екатеринбурга (тогда - Свердловска) в 1969 году. С тех пор он занимал разные должности. С его именем связана большая часть успехов нашей женской сборной, включая золото двух Олимпиад (1980 и 1988), одного ЧМ (1990) и семи чемпионатов Европы (1979, 1989, 1991, 1993, 1997, 1999, 2001). Карполь также помог подняться на небывалые прежде высоты хорватскому волейболу в 90-х, когда консультировал национальную команду этой страны (три серебра ЧЕ) и тренировал клуб «Младость».

И все это время он не покидал пост руководителя «Упалочки», которая под его руководством 25 раз (!) становилась лучшей в стране и 8 раз - лучшей в Европе. Оба показателя, разумеется, рекордные в истории внутренних чемпионатов и главного женского волейбольного еврокубка. Теперь же настало время зафиксировать персональное достижение самого Карполя. Период его работы в «Уралочке» незаметно перевалил за полвека. Всероссийская федерация волейбола уже подала заявку на регистрацию этого удивительного факта в Книгу рекордов Гиннесса. Но сразу возникает вопрос, а кого, собственно, Николай Васильевич опередил? И почему вопрос о его рекорде встал именно сейчас, а не раньше?

Оказывается, рекорд действительно стал реальностью только сейчас. Потому что в истории профессионального спорта был тренер, работавший с одной командой ровно 50 лет. Это легенда заокеанского бейсбола Конни Мэк, который тренировал «Филадельфию Атлетикс» с момента создания этого клуба в 1901 году и до сезона-1950. При Мэке были завоеваны пять чемпионских титулов. Еще в 1937 году выдающегося тренера включили в Зал бейсбольной славы в Куперстауне (штат Нью-Йорк). А спустя год... на свет в селе Березница (ныне - Брестская область в Белоруссии) на свет появился Коля Карполь. Который спустя еще 72 года - в 2009-м - тоже попал в заокенский Зал славы. Только волейбольный, расположенный в Холиоке (штат Массачусетс).

А рекордсменом мирового футбола, видимо, навечно останется француз Ги Ру. С учетом сезонов, когда он выполнял роль играющего тренера, этот ныне 81-летний специалист возглавлял клуб «Осер» 44 года! При нем скромная команда прошла путь от низших дивизионов до сенсационного чемпионства 1996 года. Именно Ру воспитал в 1980-х будущую легенду «МЮ» Эрика Кантона. А закончил работу в «Осере» он в 2005 году, когда его подопечные добрались до четвертьфинала Кубка УЕФА, уступив будущему победителю турнира - нашему ЦСКА, 15-летие исторического триумфа которого мы недавно отмечали.

гиру

Ру в 2005-м (как сейчас Карполь – в противостоянии с Мэком) превзошел на один год рекорд для футбольных тренеров. До француза пальму первенства удерживал легендарный шотландец Уилли Мэйли. Он тренировал «Селтик» на протяжении 43 сезонов - по 1940 год. Его команда выдала до сих пор не превзойденную никем в Великобритании беспроигрышную серию из 62 матчей. При Мэйли «Селтик» становился чемпионом 16 раз, добавив 14 Кубков страны. Имя тренера до сих пор славят в своих песнях фанаты клуба из Глазго.

У главных соперников «кельтов» тоже есть своя тренерская легенда. Билл Струт руководил «Глазго Рейнджерс» 34 года - с 1920-го по 1954-й. Любопытно, что, как и Мэйли, он завоевал ровно 40 трофеев: чемпионат Шотландии его подопечные выигрывали 18 раз, Кубок - 10 и Кубок лиги - 2.

Казалось бы, вечный сэр Алекс Фергюсон идет в списке футбольных тренеров-однолюбов только на шестом месте со своими 26 сезонами у руля «МЮ». Зато никто в британском футболе не выиграл столько титулов. У Фергюсона их 49! Включая 10, добытые еще с «Абердином», который, на секундочку, побеждал не только внутри Шотландии, но и в Европе, оформив в 1983-м «золотой дубль» (Кубок кубков плюс Суперкубок УЕФА).

В хоккее мировой рекорд, скорее всего, принадлежит Аркадию Чернышеву. Один из создателей советского хоккея возглавлял московское «Динамо» в течение 28 лет (с 1946-го по 1974-й)! Даже за океаном таких прецедентов не было. В первой половине прошлого века 36 лет в руководстве «Детройт Ред Уинг» находился Джек Адамс, но тренерских сезонов у него набралось только двадцать. Адамс, имя которого носит ежегодно вручаемый приз лучшему тренеру НХЛ, до сих пор остается единственным, кому удавалось выигрывать Кубок Стэнли в трех ипостасях - хоккеиста, главного тренера и генерального менеджера.

В НБА рекорсменом всех времен остается один из главных тренеров в карьере лучшего российского баскетболиста Андрея Кириленко - Джерри Слоун. Ныне 78-летний специалист руководил «Ютой» целых 23 года. Увы, за это время «джазмены» так ни разу и не познали вкус чемпионства. В 1997 и 1998 годах команда Слоуна проигрывала финалы «Чикаго Буллз» легендарного Майкла Джордана.

слоункириленко

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