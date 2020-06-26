ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Чемпион Европы Егор Клюка: Я – спокойный? Жена не согласится
26 июня 17:00
автор: Юрий Волохов

Чемпион Европы Егор Клюка: Я – спокойный? Жена не согласится

Ведущий волейболист сборной России ответил на вопросы «Советского спорта» после подписания контракта с петербургским «Зенитом».

«ПЕРЕХОД В «ЗЕНИТ» - ШАГ ВПЕРЕД? ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

25-летний доигровщик переезжает в Санкт-Петербург из Нового Уренгоя, где он с 2014 года защищал цвета «Факела». Клюка – чемпион Европы-2017 и двукратный победитель Лиги наций (так теперь называется Мировая лига). В «Зените» Егор будет выступать под руководством Туомаса Саммельвуо, который тренирует сборную России.

- В вашей карьере и жизни определенно начинается новый этап. Волнение присутствует или спокойны?
- Этот переход в «Зенит» затянулся. Пока все это продолжалось – с пандемией, отменой предыдущего сезона, переживал, много о чем передумал. Но теперь, когда соглашение подписано, уже полностью спокоен.

- Переезд в Санкт-Петербург - шаг вперед?
- На бумаге - да. Но только упорная работа покажет, так ли это на самом деле.

- На площадке вы производите впечатление человека, которого трудно вывести себя.
- Возможно, со стороны так кажется. Но моя жена, пожалуй, с подобной характеристикой не согласится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Egor Kliuka (@egorkliuka18)

- Жилье в Питере уже сняли?
- Да. Скоро справляем новоселье.

- За последние годы успели свыкнуться с ролью лидера команд, за которые выступали? Что в сборной, что в клубе.
- Лидеров у нас достаточно в любой команде, и в сборной в том числе. Сам себя лидером я не считаю. Просто стараюсь приносить максимальную пользу. Только если команда добивается победы, могу задуматься о том, что внес какой-то вклад. Ну а итоги будем подводить после окончания карьеры. Тогда будет понятно, удалась она или нет.

- Пока серьезных титулов не было ни у «Факела», ни у «Зенита».
- Согласен. Этот пробел хотелось бы исправить – выиграть что-то серьезное на клубном уровне.

«АЛЕКНО – ЭТО СОВЕТСКАЯ ШКОЛА ВОЛЕЙБОЛА, САММЕЛЬВУО - ЕВРОПЕЙСКАЯ»

- Саммельвуо наверняка вел с вами предварительные беседы. Какие аргументы финн приводил в пользу перехода в «Зенит»?
- Туомас яростно не агитировал. Изложил свое видение ситуации, потом выслушал мое мнение. Итоговое решение я принимал самостоятельно, никто меня не уговаривал. Просто взвесил все «за» и «против» - и посчитал, что так будет лучше для развития карьеры.

- А в казанский «Зенит» - ведущий клуб страны последнего десятилетия – Владимир Алекно вас не звал?
- В этом году не звал. До этого - да, были разговоры. Но у меня действовал контракт с «Факелом», клубы переход предметно не обсуждали.

- Вы поиграли за сборную и у Алекно, и у Саммельвуо. Они похожи?
- Нет, совершенно разные. Владимир Романович вырос в СССР, соответственно, впитал в себя все черты советской школы – довольно жесткой. Туомас по менталитету типичный европеец. И к работе у него соответствующие подходы. Кому что больше нравится, не мне судить. Сколько игроков, столько мнений.

Егор Клюка и Владимир Алекно.

«В ФУТБОЛЕ БОЛЕЮ ЗА «ДИНАМО» БРЕСТ»

- Сменим тему. За кого переживаете в футболе?
- Особо не слежу, хотя… Можете назвать меня болельщиком брестского «Динамо». Когда команда в пошлом году стала чемпионом Беларуси, порадовался. Я же оттуда родом. В детстве ходил в Бресте на футбол.

- Питер помешан на футбольном «Зените». На «Газпром Арену» ходить не собираетесь?
- Я в принципе сейчас не смотрю футбол. А вот баскетбол люблю. На матчи баскетбольного «Зенита» с удовольствием схожу.

- Саммельвуо называет Санкт-Петербург своим любимым городом в России. Хотя главного успеха он добился Кемерове, приведя «Кузбасс» к сенсационному чемпионству-2019. А вам какой российский город больше всего по душе?
- В свое время Краснодар нравился. Но сейчас, думаю, Питер ближе всего по духу. Это европейский город.

«ЛЮБЛЮ РУССКИЙ РОК»

- Многим не нравится питерский климат: сырость, частые дожди… Хотя вы после Нового Уренгоя, наверное, к любой погоде привычны?
- Если честно, сибирские морозы переносил с трудом. Правда, мы в Новом Уренгое не жили, только на матчи прилетали. Покидали гостиницу, чтобы дойти до автобуса. А после игры – обратно в Москву.

- Питер - столица русского рока. Любите этот стиль?
- Очень. Рок мне очень близок. И жена такую музыку обожает. Но конкретных предпочтений у меня. Нравится многие группы. Весь саундтрек к фильмам «Брат» и «Брат-2» - то, что надо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Egor Kliuka (@egorkliuka18)

«КИМЕРОВ НАЙДЕТ СЕБЕ РАБОТУ»

- Недавно ваш бывший одноклубник по «Факелу» Александр Кимеров попал в неприятную историю. Как он сам выразился, «его выставили быдлом» - за инцидент с нападением на водителем другой машины на дороге. Кимеров считает, что его спровоцировали «жестом Эффенберга»…
- Не могу комментировать этот эпизод, у меня недостаточно информации. Знаю о его перепалке с водителем машины каршеринга только по новостям… Вот когда Сашу пару лет назад сняли с авиарейса за то, что он вытянул ноги в проходе, после чего стюардесса вызвала полицию, я все это наблюдал своими глазами. Тогда Кимеров ни за что пострадал. У него рост 2 метра 15 сантиметров. В эконом-классе ноги девать было некуда… И клуб, кстати, его поддержал.

- А сейчас не поддержал: контракт Кимерова с «Факелом» расторгнут. Не слишком ли жесткое решение?
- Думаю, Саша и руководители клуба сели и все обсудили. У них больше информации, чем у меня.

- Кимеров сможет найти себе новую команду?
- Без проблем. Саша игрок высокого уровня, он будет востребован.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

🔥Наш №18🔥 #ЕгорКлюка #ВпередЗенит

Публикация от ВК «Зенит» (Санкт-Петербург) (@vczenitspb)

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
ЦСКА подписал контракт с Гогричиани«Литл Биг» мирового футбола. Лионелю Месси – 33 года«Спартак» выступил в поддержку болельщиков, устроивших файер-шоуБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикиниРумынка, о которой мечтает весь мирЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Чемпион Европы Егор Клюка: Я – спокойный? Жена не согласится
Чемпион Европы Егор Клюка: Я – спокойный? Жена не согласится
Ведущий волейболист сборной России ответил на вопросы «Советского спорта» после подписания контракта с петербургским «Зенитом».
26.06.2020 17:00
Волейбол
автор: Юрий Волохов
Украинский волейболист Пашицкий – о паспорте РФ: Возможно, останусь жить в России
Украинский волейболист Пашицкий – о паспорте РФ: Возможно, останусь жить в России
Блокирующий Дмитрий Пашицкий рассказал о переходе из «Кузбасса» в питерский «Зенит», где он не будет считаться легионером после оформления гражданства РФ.
15.06.2020 09:30
Волейбол
автор: Иван Сергеев
Карполь подал заявку на рекорд Гиннесса. А кого он опередил?
Карполь подал заявку на рекорд Гиннесса. А кого он опередил?
82-летний Николай Карполь продолжит тренировать волейболисток «Уралочки» и в следующем сезоне. Никто в мире не руководил одним клубом так долго – более полувека.
20.05.2020 10:00
Волейбол
автор: Иван Сергеев
«Очень хочется съездить к родителям. И на море». Интервью с Наталией Гончаровой
«Очень хочется съездить к родителям. И на море». Интервью с Наталией Гончаровой
Лидер волейбольного московского «Динамо» и сборной России – о жизни в самоизоляции, результатах сезона и планах на будущее.
12.05.2020 17:00
Волейбол
автор: Николай Мысин
Спиридонов – о нападении узбеков: Работы у мигрантов нет, а кушать хочется... Пора снимать карантин
Спиридонов – о нападении узбеков: Работы у мигрантов нет, а кушать хочется... Пора снимать карантин
Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов прокомментировал «Советскому спорту» неприятный инцидент, о котором он ранее написал в соцсетях.
07.05.2020 17:00
Волейбол
автор: Юлия Григорьевская
Лучший клуб России определили… голосованием. Нас ждет парад «бумажных чемпионов»?
Лучший клуб России определили… голосованием. Нас ждет парад «бумажных чемпионов»?
Федерация волейбола аннулировала результаты недоигранного плей-офф. Чемпионами объявлены новосибирский «Локомотив» и казанское «Динамо».
31.03.2020 14:30
Волейбол
автор: Лев Тигай
Луч света в вирусном царстве. Российские клубы бьются за финал еврокубка
Луч света в вирусном царстве. Российские клубы бьются за финал еврокубка
Российские команды в порядке исключения провели матч 1/2 финала Кубка ЕКВ без зрителей.
19.03.2020 20:30
Волейбол
автор: Дарья Иванова
Владимир Зиничев: Команду лихорадило, но мы вернули веру в себя
Владимир Зиничев: Команду лихорадило, но мы вернули веру в себя
Генеральный директор московского «Динамо» – об итогах регулярного чемпионата, смене главного тренера и перспективах команды в плей-офф.
25.02.2020 18:00
Волейбол
автор: Николай Мысин
Олег Стояновский: Ждите победы футболистов в 2038-м
Олег Стояновский: Ждите победы футболистов в 2038-м
В начале июля в Гамбурге Олег Стояновский и его напарник Вячеслав Красильников впервые в истории российского пляжного волейбола стали чемпионами мира. А затем в сентябре победили в финале Мирового тура.
07.11.2019 09:00
Волейбол
автор: Юрий Волохов
На то и Волков. Россия победила Турцию на старте чемпионате Европы
На то и Волков. Россия победила Турцию на старте чемпионате Европы
«Советский спорт» – о победе мужской сборной России над командой Турции (3-1) в стартовом матче чемпионата Европы.
12.09.2019 19:58
Волейбол
автор: Владислав Усачев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика