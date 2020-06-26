Чемпион Европы Егор Клюка: Я – спокойный? Жена не согласится

«ПЕРЕХОД В «ЗЕНИТ» - ШАГ ВПЕРЕД? ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ»

25-летний доигровщик переезжает в Санкт-Петербург из Нового Уренгоя, где он с 2014 года защищал цвета «Факела». Клюка – чемпион Европы-2017 и двукратный победитель Лиги наций (так теперь называется Мировая лига). В «Зените» Егор будет выступать под руководством Туомаса Саммельвуо, который тренирует сборную России.

- В вашей карьере и жизни определенно начинается новый этап. Волнение присутствует или спокойны?

- Этот переход в «Зенит» затянулся. Пока все это продолжалось – с пандемией, отменой предыдущего сезона, переживал, много о чем передумал. Но теперь, когда соглашение подписано, уже полностью спокоен.

- Переезд в Санкт-Петербург - шаг вперед?

- На бумаге - да. Но только упорная работа покажет, так ли это на самом деле.

- На площадке вы производите впечатление человека, которого трудно вывести себя.

- Возможно, со стороны так кажется. Но моя жена, пожалуй, с подобной характеристикой не согласится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Egor Kliuka (@egorkliuka18) 28 Июн 2019 в 6:07 PDT

- Жилье в Питере уже сняли?

- Да. Скоро справляем новоселье.

- За последние годы успели свыкнуться с ролью лидера команд, за которые выступали? Что в сборной, что в клубе.

- Лидеров у нас достаточно в любой команде, и в сборной в том числе. Сам себя лидером я не считаю. Просто стараюсь приносить максимальную пользу. Только если команда добивается победы, могу задуматься о том, что внес какой-то вклад. Ну а итоги будем подводить после окончания карьеры. Тогда будет понятно, удалась она или нет.

- Пока серьезных титулов не было ни у «Факела», ни у «Зенита».

- Согласен. Этот пробел хотелось бы исправить – выиграть что-то серьезное на клубном уровне.

«АЛЕКНО – ЭТО СОВЕТСКАЯ ШКОЛА ВОЛЕЙБОЛА, САММЕЛЬВУО - ЕВРОПЕЙСКАЯ»

- Саммельвуо наверняка вел с вами предварительные беседы. Какие аргументы финн приводил в пользу перехода в «Зенит»?

- Туомас яростно не агитировал. Изложил свое видение ситуации, потом выслушал мое мнение. Итоговое решение я принимал самостоятельно, никто меня не уговаривал. Просто взвесил все «за» и «против» - и посчитал, что так будет лучше для развития карьеры.

- А в казанский «Зенит» - ведущий клуб страны последнего десятилетия – Владимир Алекно вас не звал?

- В этом году не звал. До этого - да, были разговоры. Но у меня действовал контракт с «Факелом», клубы переход предметно не обсуждали.

- Вы поиграли за сборную и у Алекно, и у Саммельвуо. Они похожи?

- Нет, совершенно разные. Владимир Романович вырос в СССР, соответственно, впитал в себя все черты советской школы – довольно жесткой. Туомас по менталитету типичный европеец. И к работе у него соответствующие подходы. Кому что больше нравится, не мне судить. Сколько игроков, столько мнений.

«В ФУТБОЛЕ БОЛЕЮ ЗА «ДИНАМО» БРЕСТ»

- Сменим тему. За кого переживаете в футболе?

- Особо не слежу, хотя… Можете назвать меня болельщиком брестского «Динамо». Когда команда в пошлом году стала чемпионом Беларуси, порадовался. Я же оттуда родом. В детстве ходил в Бресте на футбол.

- Питер помешан на футбольном «Зените». На «Газпром Арену» ходить не собираетесь?

- Я в принципе сейчас не смотрю футбол. А вот баскетбол люблю. На матчи баскетбольного «Зенита» с удовольствием схожу.

- Саммельвуо называет Санкт-Петербург своим любимым городом в России. Хотя главного успеха он добился Кемерове, приведя «Кузбасс» к сенсационному чемпионству-2019. А вам какой российский город больше всего по душе?

- В свое время Краснодар нравился. Но сейчас, думаю, Питер ближе всего по духу. Это европейский город.

«ЛЮБЛЮ РУССКИЙ РОК»

- Многим не нравится питерский климат: сырость, частые дожди… Хотя вы после Нового Уренгоя, наверное, к любой погоде привычны?

- Если честно, сибирские морозы переносил с трудом. Правда, мы в Новом Уренгое не жили, только на матчи прилетали. Покидали гостиницу, чтобы дойти до автобуса. А после игры – обратно в Москву.

- Питер - столица русского рока. Любите этот стиль?

- Очень. Рок мне очень близок. И жена такую музыку обожает. Но конкретных предпочтений у меня. Нравится многие группы. Весь саундтрек к фильмам «Брат» и «Брат-2» - то, что надо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Egor Kliuka (@egorkliuka18) 21 Авг 2019 в 10:18 PDT

«КИМЕРОВ НАЙДЕТ СЕБЕ РАБОТУ»

- Недавно ваш бывший одноклубник по «Факелу» Александр Кимеров попал в неприятную историю. Как он сам выразился, «его выставили быдлом» - за инцидент с нападением на водителем другой машины на дороге. Кимеров считает, что его спровоцировали «жестом Эффенберга»…

- Не могу комментировать этот эпизод, у меня недостаточно информации. Знаю о его перепалке с водителем машины каршеринга только по новостям… Вот когда Сашу пару лет назад сняли с авиарейса за то, что он вытянул ноги в проходе, после чего стюардесса вызвала полицию, я все это наблюдал своими глазами. Тогда Кимеров ни за что пострадал. У него рост 2 метра 15 сантиметров. В эконом-классе ноги девать было некуда… И клуб, кстати, его поддержал.

- А сейчас не поддержал: контракт Кимерова с «Факелом» расторгнут. Не слишком ли жесткое решение?

- Думаю, Саша и руководители клуба сели и все обсудили. У них больше информации, чем у меня.

- Кимеров сможет найти себе новую команду?

- Без проблем. Саша игрок высокого уровня, он будет востребован.