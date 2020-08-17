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Егор Клюка: Волнительно писать историю «Зенита»
17 августа 09:02
автор: Дмитрий Смирнов
автор фото: ВК «Факел»

Егор Клюка: Волнительно писать историю «Зенита»

Новичок «Зенит» уникальный спортсмен. За профессиональную команду начал играть в 15 лет, перед вызовом в сборную России поиграл на юниорскую и юношескую в родной Белоруссии.

В 25 лет столько летать уже сложновато

До перехода в «Зенит» вы восемь лет провели в новоуренгойском «Факеле». Трудно было покидать клуб после стольких лет?
Я заранее запланировал перемены. Восемь лет – очень большой срок. До переезда в Петербург вся моя профессиональная карьера в России прошла в «Факеле». Там я начал играть за молодежную команду, там выиграл свои первые в России индивидуальные и командные награды. Но пришел к тому, что пора делать в карьере следующий шаг. Решил, что независимо от результатов прошлого сезона, он будет для меня в «Факеле» последним.

Географическое расположение Нового Уренгоя повлияло на ваше решение?
Отчасти. Конечно, проводить столько времени в самолетах очень тяжело. Когда был моложе, это переносилось легче, порой не замечалось. Но чем старше, тем такие разъезды даются труднее. Особенно в конце сезона, когда накапливается усталость.

Физическое состояние заметно сказывается на игре?
– На фоне утомления держать форму сложнее. Но подчеркну – географическое положение Нового Уренгоя не было причиной моего ухода из «Факела». Это лишь дополнительный фактор.

У обывателей возникает вопрос – а зачем тогда вообще в Новом Уренгое профессиональная команда, если она там не живет и не тренируется постоянно? А только на игры приезжает.
– Там свою команду любят! Волейбол в Новом Уренгое популярен, игроков в городе узнают, относятся к ним уважительно с интересом. К тому же в других видах команд такого уровня там нет. «Факел» визитная карточка Нового Уренгоя в спорте. А на счет редкого пребывания там… Это диктует и климатическая ситуация, особенно зимой. Климат очень суровый, морозы бывают по 50 градусов, влажность. Спортсменам в соревновательном периоде долго находиться в таких условиях нежелательно.

ВК «Факел»

Привлекает возможность написать новую главу в истории «Зенита»

В таких условиях сложнее создать команду-чемпиона?
– Результаты «Факела» последних сезонов показывают, что все реально. Мы побеждали в Кубке вызова, брали бронзовые медали клубного чемпионата мира и дважды подряд – чемпионата России. Но сейчас – время для нового вызова.

Атмосфера «Сибур-Арены» привлекала?
Приятно, что у «Зенита» большой новый зал. В котором команде всегда обеспечена мощная шумовая поддержка. В такой атмосфере играть лучше. Это даже как-то по-особенному запоминается. Именно здесь в позапрошлом сезоне я сыграл одну из самых длительных партий в своей карьере (матч «Зенит» «Факел» в полуфинале Кубка России). Оставил впечатления и отборочный турнир к Олимпиаде, когда мы год назад здесь же, в «Сибур-Арене», выиграли путевку в Токио. Играть в этом зале очень приятно, трибуны заводят, поэтому с особыми эмоциями жду дебюта в «Зените» перед своими болельщиками.

Вы чувствуете, что с вашим приходом связаны особые ожидания? Трофеев у «Зенита» пока нет и в нынешнее межсезонье состав снова заметно изменился.
Так меня и привлекали амбиции «Зенита»! Я же понимаю, что у такого клуба задачи могут быть только максимальные. И к тому же очень интересно поучаствовать в создании истории. «Зенит» клуб очень молодой. Поэтому с одной стороны это волнительно – писать историю, с другой – интересно и престижно стремиться к победам, которые для клуба могут произойти впервые.

Заочное соперничество с Казанью за звание сильнейшего «Зенита» в России добавляет интереса новому сезону?
Я отметил, что переход в «Зенит» это новый для меня вызов. Такие у спортсмена должны быть каждый сезон. Любой турнир в сборной, когда требуется доказывать свое соответствие ей, решать с ней задачи, любой матч – тоже вызов. В нынешней ситуации отличие в том, что я много лет отыграл за другую команду. Теперь предстоит доказывать и подтверждать свой уровень в «Зените». Все его задачи вызов и для меня.

ВК «Факел»

Что общего между Петербургом и Белоруссией

Вы говорили, что на матчи в Новый Уренгой ваша жена приезжала редко. В Петербурге будете вместе?
– Да. Приехали сюда давно. Уже в первой половине июля здесь много времени проводили. Было время познакомиться с городом поближе.

Ежегодно вы посещаете десятки городов. С каким из них ассоциируется Петербург?
Возможно, кто-то удивится, но Петербург у меня вызывает аналогию не с российскими городами, и не с европейскими. Мне показалось, что больше сходства с моей родной Белоруссией. Хотя Санкт-Петербург в историческом масштабе достаточно молодой город, а в Белоруссии они древние – Брест, Гродно, Витебск. Но и архитектурное сходство с Питером заметил, и маленькие улочки похожи.

Когда с женой знакомились, она знала, что у вас за профессия?
Да. Мы на волейболе и познакомились.

Каким образом?
Интересная история. Будущая жена была на матче сборной России, в котором я участвовал. Потом написала мне в социальной сети, что-то прокомментировала по игре. Так общение и началось. Поэтому в каком графике живут волейболисты, жена представляла заранее.

Вернемся к «Зениту». Туомас Саммельвуо – первый иностранный тренер и в «Зените», и в истории сборной России. Чем Саммелвуо такой особенный?
Туомас давно знаком с российским волейболом. Сначала он здесь играл, потом стал тренировать. Много интересного о его работе я слышал и раньше, но познакомились в личной работе только год назад, в сборной России. Помимо того, что Саммельвуо – хороший тренер, его выделяет европейский подход. Мне это нравится. Впечатление о Туомасе совпало с ранее сформированным мнением о нем. Поэтому совместная работа в сборной тоже поспособствовала моему желанию перейти к «Зенит».

Обьясните – что такое «европейский подход». И как он отличается от российского.
Я не делю сейчас подходы на плохие и хорошие, правильные и неправильные. Просто отмечаю разницу и говорю о своих предпочтениях. Например, я работал в сборной России с Владимиром Алекно. У него ярко выражены требования по дисциплине. Это могло касаться и работы на тренировке, и распорядка за пределами площадки. У европейских тренеров некоторые вещи лояльнее. Конечно, у Саммельвуо тоже есть конкретные требования, в том числе по дисциплине. Но рамки допустимого в этих требованиях шире. Мне сейчас такой подход нравится больше.

источник: «Советский спорт»
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Егор Клюка: Волнительно писать историю «Зенита»
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