«Бросок Овечкина трудно освоить». Интервью с Сергеем Тетюхиным

– Мы с вами беседовали в последний раз, когда вы только приступили к обязанностям менеджера сборной. Что неожиданного для себя открыли на этой должности? – Вначале было много непонятного, но через несколько месяцев белых пятен в новом для меня виде деятельности не осталось. Что касается самой работы, она вызывает только положительные эмоции. Самое сложное – когда приходится резать по живому. От этого решения часто зависят судьбы и карьеры спортсменов.

– Как вас в Сиднее поздравили партнеры – традиционным тортиком? – Подробностей не помню, вряд ли что-то было необычное. Просто Олимпиада – особое соревнование в жизни каждого спортсмена. И день рождения во время Игр, этим он и запомнился.

– Самый запоминающийся или необычный день рождения в вашей жизни? – Пожалуй, на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году. Обычно в это время у нас чемпионат России идет, я либо в поездке, либо дома. А тот день рождения пришелся на Олимпийские игры.

– Считали, сколько было звонков с поздравлениями? – Не считал, но звонков было очень много, как и поздравительных сообщений.

– Сергей, 23 сентября вам исполнилось 45 лет. Как отметили день рождения? – Никак не отмечал: никаких торжеств, гостей, друзей. С утра у меня была тренировка, а на следующий день хоккей. Все скромно – дома, с семьей.

– Вы имеете в виду окончательное определение состава команды на тот или иной турнир?

– Да, хотя окончательное решение принимает главный тренер, но мы с Туомасом (Саммельвуо, главным тренером сборной России. – Прим. ред.) принимаем решение совместно. Он всегда хочет услышать мое мнение.

– В хоккее генеральный менеджер – главный человек в клубе. Он руководит всем, плюс ему подчиняется главный тренер. В волейболе функции у менеджера несколько иные. Но Саммельвуо, получается, с вами советуется по важным вопросам?

– Безусловно, главная ответственность лежит на главном тренере – он ведет тренировочный процесс, создает микроклимат в команде, решает, кто выходит на площадку. И в конечном итоге отвечает за результат. На генеральном менеджере лежат все организационные вопросы. Хотя за микроклимат он тоже отвечает. И при этом может быть помощником главного тренера.

– Когда в команде генеральный менеджер сам бывший знаменитый игрок, не советоваться с ним было бы не правильно…

– Дело не в этом, мы с Туомасом знакомы много лет, одногодки. Играли друг против друга еще за юношеские и молодежные сборные своих стран. Относимся друг к другу с взаимной симпатией и уважением. В наших отношениях нет барьеров, всегда можем поделиться своим мнением друг с другом.

«СЕЛ НА СТУЛ – ОЧКИ СТАЛИ НАБИРАТЬ»

– Вы говорили, что очень сильно нервничаете во время матчей сборной. Какие-то приметы уже появились?

– Особых примет нет, но понял, что все-таки я суеверный человек. Пытаюсь как-то помочь команде. Сел на стул, вроде бы очки стали набирать. Если пошел неудачный отрезок, меняю место дислокации.

Понятно, что это выглядит смешно со стороны. Но во время матчей сильно переживаю, не могу быть сторонним наблюдателем и пытаюсь помочь команде. Хотя стараюсь свои переживания скрывать.

– В такие моменты есть желание самому выйти на площадку, или вы в себе игрока уже убили?

– Надеюсь, убил. Да, сильно переживаю, когда смотрю матчи сборной или «Белогорья». Но после того как два года назад закончил карьеру, ни разу не появилось желание самому выйти на площадку.

– В ваши обязанности входит просмотр игр чемпионата России?

– Таких обязанностей у меня нет, но я сам иногда выезжаю в какие-то города, чтобы еще раз воочию посмотреть какого-то кандидата сборной в живую.

– Составляете график – такого-то числа должен быть в Новосибирске, потом в Кемерове?

– Такого графика нет. Половину команд я могу посмотреть в Белгороде. Но появляются интересные волейболисты, на игру которых нужно взглянуть воочию. Тогда быстро принимаю решение и вылетаю в данный город. Ну и, конечно, есть знаковые матчи, которые нельзя пропускать.

«ПАНДЕМИЮ ПЕРЕЖДАЛ ДОМА»

– На полгода жизнь в мире и стране остановилась. Как пережили острую фазу пандемии?

– Дома, в Белгороде. Старший сын с невестой к нам переехали на этот период. Замечательно провели это время, переделали много полезных дел.

– Чем занимался генеральный менеджер национальной команды в вынужденном отпуске?

– Без дела не сидел. Штаб сборной продолжал функционировать. Мы проводили совещания в режиме онлайн, планировали сборы, но из-за пандемии и непонятной ситуации они все откладывались.

Практически организовали турнир в Казани, где кроме сборной должны были сыграть местный «Зенит», новосибирский «Локомотив» и «Кузбасс». Но по соображениям безопасности решили турнир не проводить. Пока еще сохраняется слишком большая угроза заболевания игроков. Считаю, это правильное решение – нельзя рисковать здоровьем волейболистов в преддверии чемпионата.

«В ХОККЕЕ ПОМОГАЮТ ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ДЛИННЫЕ РУКИ»

– Почему решили заняться хоккеем?

– Как только закончил, мне захотелось научиться стоять на коньках, ну и, конечно, в хоккей играть. Два года назад, как закончил с волейболом, сразу поехал в Москву. Купил там всю необходимую амуницию. Потихоньку стал заниматься с моим тренером Дмитрием.

– Вы ведь играете за какую-то любительскую команду…

– У нас нет соревнований. В Белгороде есть большая группа любителей хоккея: мы разбились на две команды и играем друг против друга два раза в неделю.

– С вашим ростом, видимо, в защите играете?

– Нет, я крайний форвард. Сколько забиваю? По-разному: были и хет-трики, а однажды четыре гола забил.

– В НХЛ все знают, что такое «офис Овечкина». Александр множество шайб забросил своим фирменным броском примерно от точки вбрасывания. Как раз ваша позиция?

– Бросок Овечкина слишком трудный с технической точки зрения. Освоить его тяжело, нужно обладать отличной техникой. Мои плюсы – волейбольные навыки и длинные руки, это помогает в игре. Но в плане катания мне нужно еще прибавлять, это процесс бесконечный. Получаю от хоккея огромное удовольствие.

– В заключение вернемся к волейболу. В новом сезоне два явных фаворита – питерский и казанский «Зениты». Питерцы здорово усилились – отличный сплав молодости и опыта. Некоторые считают минусом казанского клуба то, что у них возрастные лидеры. Что скажете?

– Я все-таки отдам предпочтение казанскому «Зениту». Это устоявшаяся команда, ребята играют много лет вместе. Поверьте, это очень важно. Тот же Саша Бутько прекрасно знает, как и куда отдавать пас Максу Михайлову. Такие нюансы порой важнее многих других вещей. Владимир Романович (Алекно, главный тренер «Зенита-Казани». – Прим. ред.) знает, как работать с этими ребятами. Это сбалансированный, четко выстроенный коллектив.

Не хочу сказать, что санкт-петербургский «Зенит» слабее, но в Питере фактически новая команда. Состав поменялся процентов на 60. Чтобы команда полноценно раскрылась, ей нужно время. За один год это сделать сложно.

– Вывод: Казань – чемпион?

– Ни в коем случае, просто, мне кажется, регулярный чемпионат Казань пройдет ровнее. А давать прогнозы на плей-офф – дело неблагодарное.

