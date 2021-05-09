Лаура Дейкема: Будем с Машей Воробьевой вместе играть в Европе – стану ее переводчиком

Договорились начать интервью в 10 утра и ровно в 10.00 Лаура появляется в окне видеосвязи. Готовая говорить на любую тему. О сложностях, стоявших на пути к первому в истории чемпионству «Локомотива», отличиях российского волейбола от европейского, семье и русском борще. Говорили мы до того, как Лаура Дейкема приняла решение об отъезде из Калининграда.

Еще она, поигравшая уже в пяти странах, без стеснения пробует говорить по-русски, а профессионализмом и обязательностью настойчиво вызывает наилучшие ассоциации о немецкой пунктуальности.

Но след в российской Суперлиге Лаура оставила не только игрой. Улыбчивая блондинка запомнилась и эмоциональным калейдоскопом, сочетая в себе эмоциональные фейерверки во время матчей с нордическим спокойствием в остальное время.

Чемпионский сезон голландской связующей стал для российского волейбола явлением. Игроков такого класса и статуса из страны тюльпанов в Суперлиге не было давно, зато запомнится это приключение надолго.

– Лаура, о чем вы думали, когда в третьем сете финального матча «Динамо» оказалось в двух очках от золотых медалей?

– Проскочила мысль: «О, Боже! Неужели сейчас все закончится»?! (Смеется) Но это быстро ушло, вся концентрация была на игре. Москва (так Лаура называет московское «Динамо) очень сильно смотрелась, а я все же верила в победу. Верила и по ходу матча, и до него. Мы тоже играли хорошо, нам оставалось только исправить маленькие ошибки, которые не позволяли догнать соперника.

– Мысли о чемпионстве пришли после победы в групповом турнире над «Динамо Ак-Барс»?

– Тот матч тоже добавил уверенности. Но я изначально верила в успех «Локомотива» в «Финале шести». Эмоции перед ним были очень оптимистичные, позитивные. Мы хорошо подготовились, я видела, что команда готова к турниру, к борьбе за первое место. Чувствовала, что и сама готова показать максимально хороший волейбол.

– Финальный матч можно назвать для «Локомотива» лучшим в сезоне?

– Конечно, да. По значимости, эмоциям и качеству игры он достоин первого места. Но если оценивать сезон полностью, то выделить можно и другие матчи. Считаю, среди лучших и две предыдущие встречи с московским «Динамо». Одна – в Калининграде, когда мы выиграли в конце регулярного чемпионата. Другая – на групповом турнире Лиги чемпионов. Однозначно среди лучших в сезоне и матч с «Динамо Ак-Барс» в групповом турнире «Финала шести».

– Вы называли себя спокойным человеком. На площадке спокойствие часто вас покидает?

– В игре возникает много эмоций, приходится понервничать. Но обычно эмоции беру под контроль. А за пределами площадки я всегда спокойна и расслаблена. (Смеется)

Отправили пасовать как самую маленькую

– Прошедший сезон стал для вас первым в России. Что оказалось здесь самым сложным?

– В России совсем другая логистика. Большие расстояния между городами – приходится много ездить, подолгу летать, города находятся в разных часовых поясах. Но я адаптировалась и даже после дальних выездов чувствовала себя нормально.

– А в чем главные особенности российского волейбола?

– Он отличается от европейского. Например, от чемпионата Италии, где я играла раньше. В России очень сильная атака и высокий блок. В Италии тактика разнообразней. Больших трудностей после прихода в «Локомотив» у меня не возникало, но понадобилось немного времени, чтобы привыкнуть и перестроиться. Игроки здесь очень рослые, мощно бьют с большой высоты, у многих команд очень высокий блок. Девочки в российской Суперлиге настолько высокие, что как и в сборной Нидерландов, мне иногда кажется, что я среди них самая маленькая. (Смеется)

– В чем-то пришлось изменить свою игру?

– Были отличия на блоке. Ведь блокирование – не моя специализация. Но в России получилось по-другому. Против многих команд нужно было внимательно следить за нападающими соперника и принимать участие в блоке.

– Когда вы стали связующей?

– Сразу, как в 7 лет пришла в волейбольную секцию. В нашей группе я всегда была по росту самой маленькой девочкой. Поэтому пасовать начала почти с первого же занятия. Нападать как-то попробовала, но ничего хорошего из этого не получилось. (Улыбается). Лет в 14-15 я заметно подросла, догнала по росту многих девочек, но уже давно была связующей и мне это амплуа нравилось.

Российский сюрприз

– Говорили, что от последствий ковида «Локомотив» пострадал больше других команд Суперлиги.

– Первая половина сезона превратилась в трудный период. Когда команда уходит на карантин, невозможно готовиться по максимуму. Тренировочный процесс не получается таким, каким был прежде. Если нет возможности всем заниматься вместе, это сказывается на форме команды. На тот сложный период пришлось и наше поражение от «Ленинградки» в предварительном раунде Кубка России, когда мы не смогли выйти в «Финал четырех» турнира. Тяжелой стала первая половина сезона для меня и по личным причинам. У меня умерла мама, нужно было находиться на родине. Психологически очень тяжелый период. Большое спасибо «Локомотиву» за помощь и поддержку. В клубе помогли быстро организовать мою поездку домой.

– Что в России стало для вас сюрпризом?

– Впечатлила атмосфера в нашем зале. Люди поддерживают «Локомотив» очень активно и доброжелательно. А сюрпризом…Количество людей на улице и в общественных местах. В Голландии все было закрыто – куда-то пойдешь и можешь никого не встретить. Когда приехала в Калининград, это отличие бросилось в глаза. Люди гуляют, ходят по торговым центрам, посещают матчи. В Голландии от этого успели отвыкнуть. (Улыбается)

– Что говорят ваши источники – когда в Европе ситуация нормализуется?

– Конкретных прогнозов не знаю. Но надеюсь, уже в ближайшем будущем ситуация станет лучше, многие ограничения, как и в России, снимут. Надеюсь, уже на матчи чемпионата Европы допустят зрителей. Очень этого хочется. Играть без зрителей тяжело – атмосфера похожа на тренировочные матчи.

О трудных звуках русского языка

– Во время чемпионата мира по футболу гости Калининграда из центральной Европы говорили, что им кажется, что они и не уезжали. Настолько похож?

– Как я заметила, Калининград нетипичный российский город. Больше напоминает польские и немецкие. А другие российские города, к сожалению, не смогла посмотреть подробно. В основном из окна автобуса, по пути из аэропорта или из гостиницы на тренировку.

– Сколько раз в день вы использовали русские слова?

–Я пробовала постоянно. (Смеется) В основном, конечно, на тренировках и матчах. Но не только. Пыталась что-то говорить девчонкам и за пределами площадки, и на прогулках. Самое сложное для меня в русском языке – незнакомые звуки. Мне очень сложно давался звук «шшшш». Такого нет в голландском. (Улыбается)

– Какие русские слова для вас самые известные?

– Волейбольные термины. «Выше», «ниже», «назад», «право», «лево», «давай-давай», «поехали». Использую и другие слова: «спасибо», «привет», «до свидания», «до завтра». (Все произносит по-русски) Я всегда что-то пробовала говорить, старалась. (Улыбается)

– Сколько языков вы знаете?

– Голландский, немецкий, английский, итальянский.

– Теперь еще и русский.

– Да, русский чуть-чуть. (Смеется) Получается пять.

– Голландский язык очень близок с немецким?

– Это такой микс между немецким и английским. К немецкому, конечно, намного ближе. Но большие отличия тоже есть.

О завтраках в Калининграде

– У вас появились любимые блюда в русской кухне?

–Да! Блинчики. (Называет по-русски)

– С каким наполнителем?

Лаура резко встает, удаляется и через несколько секунд показывает банку сгущенного молока.

– Вот с этим сладким соусом они мне нравятся. Его можно съесть много. Еще в России очень вкусные супы. Я полюбила борщ. Супы в России вкуснее, чем в других странах.

– В Голландии это блюдо популярно?

– У кого как.

– А что готовили дома в России?

– Дома я обычно только завтракала. По легкому – йогуртом и кофе. А потом кушала в клубе – там нас очень хорошо и вкусно кормили.

Воспоминания о Хиддинке

– У вас есть объяснение – почему именно к вашему поколению женской сборной Голландии пришли стабильные успехи? (С 2015 года сборная Голландии дважды заняла второе место на чемпионате Европы, вышла в полуфинал Олимпиады и чемпионата мира, стала третьей на Гран–При – прим. Редакции)

– Нам очень помогает опыт выступления в сильных чемпионатах. В них представлен весь костяк Голландии. И еще важно, что ведущие волейболистки нашей сборной выступают в разных лигах, есть возможность постоянно смотреть за отличиями в работе тренеров и в игре команд. В сборной мы весь этот многообразный опыт объединяем.

– В чемпионате Голландии кто-то из сборной выступает?

– Из основных игроков – нет. Уровень местного чемпионата сейчас низкий.

– Кроме волейбола, какими-нибудь другими видами спорта интересуетесь?

– Только как зритель, болельщик. Нравится смотреть теннис, баскетбол. В Калининграде у себя дома иногда смотрела матчи.

– В Голландии, как и в России, спорт номер один – футбол.

–О, да! К футболу всегда большое внимание. Его я тоже иногда смотрю. Когда сборная Голландии играет важные матчи.

– Чемпионат Европы по футболу 2008 года вам запомнился?

– Что-то не припоминаю. А что там было?

– В четвертьфинале Голландия проиграла России, которую тренировал Гус Хиддинк.

– Ааааа! Теперь начинаю вспоминать. Да, точно, к этому матчу было огромное внимание! У нас тогда везде много о нем говорили – как наш голландский тренер добился большого успеха со сборной России.

– Та победа так осчастливила людей в России, что даже младенца назвали Гусом.

– Серьезно!? (Смеется) Этого я не знала, никогда не слышала. Очень интересная подробность. Только правильно это имя произносится «Хус».

О жизненных приоритетах и дружбе в «Локомотиве»

– От баскетболистки слышал мнение, что успешно совмещать спортивную карьеру и семейную жизнь невозможно. Вы тоже говорили, что карьера не позволяет создать семью или даже встречаться с парнем.

– Да. Для меня совмещать было бы нелегко.

– Вы свободны?

– Да. Сейчас фокус моего внимания полностью сосредоточен на волейболе. О семье и детях думать буду потом, после завершения карьеры.

– Допускаете, что встретите жениха в России?

– Может быть. (Улыбается)

ВК "Локомотив"

– Как получилось, что вы сдружились в «Локомотиве» именно с Марией Воробьевой?

– Маша очень хорошо говорит по-английски. Сразу после моего приезда в Калининград она стала моим переводчиком. (Улыбается) Подсказывала, показывала что-то, переводила. На первых порах эта помощь для меня была особенно важна. Мы проводили время вместе и за пределами волейбольного зала. Ходили гулять, посещали магазины и кафе.

– В волейбольном мире все очень быстро меняется, порой за одно межсезонье составы команд обновляются на две трети. Как думаете, ваша дружба надолго?

– Навсегда! (Смеется) Я уже пригласила Машу к себе в гости, в Амстердам. Но, к сожалению, ее приезд придется пока отложить из-за короновируса. И все-таки надеюсь, вскоре она сможет приехать ко мне в гости.

– А еще поиграть вместе есть желание?

– Не знаю, как сложится будущее, где буду играть потом, но в любом случае, с удовольствием играла бы с Машей Воробьевой и дальше. Где бы ни оказалась, позову ее в свою команду. Она была моим переводчиком в «Локомотиве», а я стану ее переводчиком где-то еще. (Улыбается)