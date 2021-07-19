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Наша «Золотая дюжина» в Токио. Волейбол: Ждем две медали
19 июля 17:54
автор: Олег Чикирис

Наша «Золотая дюжина» в Токио. Волейбол: Ждем две медали

«Советский спорт» представляет виды спорта, за которыми точно стоит следить российским болельщикам на Олимпиаде.

Волейбол мы решили объединить в одной заметке – классику и пляжный. Виды, конечно, разные, но принадлежат одной федерации, что международной, что российской.

СОСТАВ: БЕЗ КОШЕЛЕВОЙ И МУСЭРСКОГО

В мужской сборной в Лиге наций не выступал Иван Яковлев, получивший травму, но к Олимпиаде блокирующий вернулся в строй. Не выступит в Токио Дмитрий Мусэрский, который вот уже три года выступает в Японии в клубе «Сантори Санбердз». Таким образом, единственным хранителем победных олимпийских традиций Лондона-2012 в команде будет диагональный Максим Михайлов (если, конечно, не считать генменеджера Сергея Тетюхина).

Что касается женской команды, то тут тоже есть потеря. После не самого удачной и для себя, и для сборной Лиги наций о завершении выступлений за национальную команду заявила Татьяна Кошелева.

Волейбол

Мужчины. Игорь Кобзарь, Павел Панков, Максим Михайлов, Виктор Полетаев, Артем Вольвич, Ильяс Куркаев, Иван Яковлев, Денис Богдан, Дмитрий Волков, Егор Клюка, Ярослав Подлесных, Валентин Голубев.

Женщины. Полина Матвеева, Евгения Старцева, Наталия Гончарова, Анна Лазарева, Екатерина Енина, Ирина Королева, Ирина Фетисова, Ирина Воронкова, Ксения Смирнова, Арина Федоровцева, Анна Подкопаева, Дарья Пилипенко.

Пляжный волейбол

Мужчины. Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Илья Лешуков/Константин Семенов.

Женщины. Надежда Макрогузова/Светлана Холомина.

ЗВЕЗДА: Максим МИХАЙЛОВ

Михайлову 33, а он по-прежнему главная звезда мужской команды, притом, что состав у нас очень сильный. На открытии Игр Максим понесет знамя Олимпийского комитета России в паре с фехтовальщицей Софьей Великой. Абсолютно правильное решение: Михайлов заслужил это выдающейся карьерой в сборной.

ЗВЕЗДА: Арина ФЕДОРОВЦЕВА

Если Михайлов это настоящее и прошлое российского волейбола, то Арина Федоровцева – настоящее и будущее. Первый разряд – такой уровень спортивной квалификации на сегодняшний день у 17-летней доигровщицы волейбольной сборной. Причем в национальную команду ее взяли не авансом – девушка, скорее всего, будет выходить в основе. Кстати, Арина – дочь олимпийского чемпиона по академической гребле Игр-2004 Сергея Федоровцева. Шанс на победу в Токио у россиянок невелик, но вероятность такая есть, и Арина из перворазрядницы вполне может стать Заслуженным мастером спорта.

ЗВЕЗДА: Олег СТОЯНОВСКИЙ

7 июня, в предпоследний день Олимпийских игр, пройдет финал у мужчин в пляжном волейболе. В этом виде у нас выступят Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, которые два года назад впервые в истории страны выиграли чемпионат мира. Поборются они за победу и в Токио, не зря же Стояновский ради волейбола бросил учебу в Бауманке.

ГДЕ ЖДАТЬ МЕДАЛЕЙ: У МУЖЧИН И В ПЛЯЖКЕ

Про шансы женской сборной я уже упомянул: команда переживает смену поколений и на что-то серьезное россиянкам рассчитывать сложно. Хотя совсем терять надежду не стоит: шансы на медаль все же имеются.

Почти наверняка награды будут в пляжном волейболе и у мужчин. В первом случае все просто: Красильников и Стояновский – главные фавориты наряду с норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сорумом. Правда, у мужчин все очень ровно и любая пара из первой десятки может запрыгнуть на высшую медаль пьедестала. В том числе и второй наш дуэт Илья Лешуков/Константин Семенов. У женщин попроще: тут выделяется квартет команд – действующие чемпионки мира канадки, первая американская пара и два дуэта из Бразилии. Золото почти наверняка достанется кому-то из них. А вот на другие награды претендентов больше, в их числе и россиянки Надежда Макрогузова/Светлана Холомина.

У мужчин-классиков сборная России – в числе фаворитов. Главные соперники все те же: Бразилия, США, Польша, Франция, Италия. Способны выстрелить Сербия и Словения.

Медали России в волейболе на предыдущих Олимпиадах*

Сидней-2000 – серебро (мужчины), серебро (женщины)

Афины-2004 – серебро (женщины), бронза (мужчины)

Пекин-2008 – бронза (мужчины)

Лондон-2012 – золото (мужчины)

* в пляжном волейболе россияне медалей не выигрывали

источник: «Советский спорт»
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